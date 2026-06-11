Un bref message laisse entrevoir la prochaine destination de Stegen

Selon un SMS fuité, l’avenir de l’Allemand Marc-André ter Stegen, gardien du FC Barcelone prêté la saison dernière à Gérone, pourrait s’écrire loin du Camp Nou.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2028, l’Allemand pourrait toutefois poursuivre sa carrière ailleurs.

Selon Mundo Deportivo, le gardien et sa femme Ona Silaris ont récemment séjourné à Saint-Sébastien, ce qui a ravivé les spéculations sur un rapprochement avec la Real Sociedad.

Le couple a profité de la non-sélection du gardien barcelonais dans la liste définitive de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2026 afin de s’accorder quelques jours de repos avant la naissance de leur enfant.

Un séjour parfait, a-t-elle conclu sur les réseaux sociaux en déclarant : « Heureuse à Saint-Sébastien », ce qui a attisé les spéculations sur un éventuel transfert du gardien vers la Real Sociedad.

Le gardien allemand vit un moment charnière de sa carrière et pourrait connaître un tournant cet été.

Son profil correspond au projet de la Real Sociedad, qui cherche activement un gardien allemand en prévision du départ probable d’Alex Remiro. Le portier du Barça fait partie des trois candidats étudiés, même si le club n’a pas encore tranché.

Un élément clé facilite les discussions : Ter Stegen et Pellegrino Matarazzo, l’entraîneur de la Real Sociedad, sont représentés par la même agence.

Cette proximité pourrait faciliter les discussions si les pourparlers s’intensifient dans les prochaines semaines.