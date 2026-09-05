Le Paris Saint-Germain a annoncé, hier vendredi, la prolongation du contrat de son entraîneur espagnol Luis Enrique, jusqu'à l'été 2030.

Le journal Sport a rapporté, citant L'Équipe, que le nouveau contrat portera le salaire d'Enrique à environ 20 millions d'euros au total par saison.

Ce chiffre représente une augmentation considérable par rapport au salaire actuel d'Enrique, que le même journal estime à environ un million d'euros au total par mois, soit environ 12 millions d'euros par an.

En d'autres termes, Enrique percevra environ 8 millions d'euros supplémentaires par saison, une hausse colossale.

Selon L'Équipe, cette augmentation est en adéquation avec le nouveau statut acquis par l'entraîneur, que le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, considère comme le meilleur entraîneur du monde.

Ainsi, Luis Enrique devient également l'un des entraîneurs les mieux payés au monde, une reconnaissance qui semble amplement méritée, comme pourraient le penser de nombreux supporters du club parisien.

Enrique a transformé le visage de l'histoire du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2023, devenant l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club français, après avoir remporté 13 titres.

Parmi ces titres figurent 3 titres en Ligue 1, deux titres en Coupe de France et, surtout, les deux premiers titres du club en Ligue des champions, en plus d'autres titres nationaux et internationaux.

La saison dernière a été particulièrement exceptionnelle : le Paris Saint-Germain a été sacré champion de Ligue 1 pour la cinquième fois consécutive et a remporté de nouveau la Ligue des champions, devenant ainsi champion d'Europe à deux reprises.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora