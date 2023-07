Un avocat s'en prend au PSG dans l'affaire Mbappé

Les détails de l'avenir de Mbappé sont un drame soigneusement orchestré cet été, qui maintient le Français au sommet de l'actualité.

Après que le Paris Saint-Germain a accepté une offre record de 300 millions d'euros de la part d'Al Hilal en Arabie saoudite, la question est de savoir si Mbappe va changer d'avis et aller jusqu'au bout de son contrat avec le PSG.

Le fait est que son club actuel veut accélérer son départ s'il n'engage pas son avenir avec lui. Et ils tentent tout ce qui est possible pour s'assurer qu'ils ne le perdent pas gratuitement. Ils l'ont notamment menacé de passer toute la saison dans les tribunes s'il mettait à exécution son projet de partir gratuitement l'été prochain.

Cependant, l'avocat italien Mattia Grassani a fait remarquer sur TV Play (via Diario AS) que s'ils agissaient de la sorte, cela pourrait se retourner contre eux. Si le comportement du PSG va au-delà du simple fait de ne pas l'appeler pour les matchs, et va jusqu'à l'isoler de l'équipe délibérément et à un manque de considération continu envers Mbappé, alors il pourrait avoir un dossier juridique contre lui.

L'Union des footballeurs français suivra de près la situation pour s'assurer que les droits de Mbappe seront respectés dans le mois à venir. Grassani affirme que si le dossier est solide contre le PSG, Mbappe pourrait résilier son contrat unilatéralement et recevoir une indemnité.

Il est difficile d'imaginer une telle situation. Non seulement Mbappe doit toucher une prime de fidélité en septembre qu'il voudra sans doute récupérer, estimée à 40 millions d'euros, mais aussi parce que Mbappe ne voudra pas être pris dans l'inévitable bataille juridique. Si une procédure judiciaire est engagée, elle pourrait durer des mois et l'empêcher de jouer. Luis Enrique fera sans doute pression pour que Mbappe soit inclus dans le groupe s'il reste un joueur du PSG en septembre.