Un avertissement légendaire pour les « Samson coréens » après la déception de 2014

Park Ji-sung, légende sud-coréenne, a critiqué la prestation de la sélection de son pays après sa défaite 0-1 face à l'Afrique du Sud, mercredi dernier, lors de la Coupe du monde 2026.

Il a dressé un parallèle avec le parcours décevant des « Samson coréens » lors de la Coupe du monde 2014, qui s’était soldé par une élimination dès la phase de groupes.

Bien que l’équipe, qui a laissé son capitaine Son sur le banc au coup d’envoi, conserve une mince chance de figurer parmi les meilleurs troisièmes et de passer au tour suivant, Park ne cache pas son scepticisme quant à ses perspectives dans la compétition.

Interrogé par l’agence Reuters lors de son analyse télévisée, il a déclaré : « Nous devons nous interroger : sommes-nous vraiment entrés sur le terrain avec l’intention de gagner ? ».

Il a ajouté : « Il n’y avait aucun plan d’attaque clair. Ce problème nous a accompagnés tout au long des matchs de la Coupe du monde. Il semble que des aspects importants aient clairement été négligés pendant la phase de préparation. »

Après un départ prometteur marqué par une victoire 2-1 contre la République tchèque, la sélection sud-coréenne n’a pas trouvé le chemin des filets lors de ses revers face au Mexique puis à l’Afrique du Sud.

Ces performances ont rappelé à Park le scénario de 2014, lorsque la sélection avait été éliminée dès la phase de groupes après un nul et deux défaites.

Figure emblématique de l’épopée sud-coréenne jusqu’en demi-finale du Mondial 2002 à domicile, il rappelle : « Nous avons eu suffisamment de temps pour analyser nos erreurs commises lors de la Coupe du monde 2014. »

Il a ajouté : « Pourtant, nous avions eu suffisamment de temps pour corriger les erreurs commises en 2014. »

Il conclut : « Nous pouvons encore nous qualifier pour les seizièmes de finale, mais je doute que nous soyons prêts à briller à ce niveau si notre niveau de jeu ne s’améliore pas. »