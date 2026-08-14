Le trio d'anciens joueurs du Real Madrid, Dani Carvajal, David Alaba et Dani Ceballos, est toujours sans club à ce jour, après avoir quitté la Maison Blanche cet été.

Carvajal et Alaba ont quitté la forteresse de Santiago Bernabéu à l'expiration de leur contrat, tandis que Ceballos a mis fin à sa relation avec le club madrilène après avoir trouvé un accord pour résilier son contrat, qui courait jusqu'en 2027.

Le journal Mundo Deportivo a confirmé que les trois joueurs sont actuellement à la recherche de nouveaux clubs pour évoluer lors de la saison 2026-2027.

Carvajal, âgé de 34 ans, s'entraînait aux côtés de Joselu dans la cité du football de Las Rozas, siège de la Fédération espagnole de football, où les deux joueurs attendent l'arrivée d'offres de clubs intéressés par leur recrutement.

Quant à Alaba, âgé de 34 ans, il est parti en vacances après la Coupe du monde et se trouve actuellement en Allemagne dans l'attente de trouver sa nouvelle destination. On a beaucoup évoqué la possibilité d'un transfert vers le championnat saoudien, mais le défenseur autrichien reste pour l'heure sans club.

Quant à Dani Ceballos, âgé de 30 ans, il s'est également entraîné dans la cité du football de Las Rozas.

Le nom de Ceballos a été associé à plusieurs clubs ayant manifesté leur intérêt pour son recrutement, mais il semble qu'il attende que le Real Betis trouve la formule financière adéquate pour boucler l'opération de son transfert.

Le journal AS a pour sa part précisé que les agents de Ceballos travaillent sur deux autres offres, en dehors du Real Betis.

Le Real Betis manque toujours de la marge nécessaire dans son plafond salarial pour recruter Dani Ceballos, qui explore ses options sur le marché des transferts afin de ne pas se retrouver sans club à la clôture de celui-ci.