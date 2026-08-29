Yassine Jessim a mené Strasbourg vers sa première victoire en Ligue 1, après une prestation remarquable au cours de laquelle il a inscrit les deux buts de son équipe lors du succès face à Lens sur le score de 2-1, ce samedi, à la Meinau, transformant le retard de sa formation en une précieuse victoire et lui offrant un départ idéal dans son parcours dans la compétition.

Yassine a été l'élément le plus déterminant dans la prestation de Strasbourg, jouant un rôle décisif dans le renversement du score après s'être montré très efficace sur le côté droit, avant de couronner ses efforts en marquant le but égalisateur à la 48e minute, puis en revenant à six minutes de la fin de la rencontre pour inscrire le but de la victoire de superbe manière.

Malgré le début en force de Strasbourg, Lens est parvenu à prendre l'avantage avant la fin de la première période, après que Sima a obtenu un penalty à la suite d'une faute commise sur lui dans la surface de réparation, penalty transformé avec succès par Florian Thauvin à la 37e minute, plaçant les visiteurs devant.

Mais Yassine a refusé de voir son équipe sortir vaincue. Trois minutes seulement après le début de la seconde période, il a profité d'une action collective bien construite qu'il a conclue d'une frappe précise du pied droit, ramenant Strasbourg dans la partie et relançant la confrontation.

L'influence du joueur ne s'est pas arrêtée à ce but, puisqu'il a poursuivi ses courses dangereuses et la création d'occasions, étant présent sur l'action à l'issue de laquelle Jacopo Ortega a inscrit un but annulé par la VAR pour hors-jeu à la 55e minute.

Alors que la pression de Strasbourg se poursuivait, Yassine est revenu pour être le héros du moment décisif à la 84e minute, lorsqu'il a conclu une action collective d'une frappe réussie, inscrivant son deuxième but de la rencontre et parachevant la remontada des locaux face à Lens.

Strasbourg a préservé son avantage au cours des dernières minutes malgré les tentatives de retour de Lens, empochant ses trois premiers points de la saison.