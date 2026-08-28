Il semble que le Barça ait arrêté son plan offensif, en cas d'échec du recrutement de Julian Alvarez, après que les développements en interne au club ont révélé que le plan de rechange n'était pas de chercher un nouvel attaquant, mais de s'appuyer sur Raphinha au poste d'avant-centre pur, un choix que Hansi Flick prépare depuis un certain temps, et non une solution de dernière minute par contrainte.

Selon les informations du journal espagnol « Sport », le Barça, sauf grande surprise, ne recrutera pas d'avant-centre pur avant la fermeture du mercato, bien que ce poste ait été la priorité absolue du club en début d'été.

La direction sportive menée par Deco s'accroche à l'idée de laisser le dossier Alvarez ouvert jusqu'au bout, le club ne souhaitant pas renoncer à ce transfert qu'il avait placé en tête de sa liste.

Le Barça avait renforcé l'effectif de Flick avec six joueurs, à savoir Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo, Dominik Livakovic et Bizio, mais le poste d'attaquant restait le besoin le plus criant, notamment après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres.

Cependant, le fait de ne pas recourir à un attaquant de remplacement n'est pas seulement lié à l'insistance du Barça sur Alvarez, mais repose aussi sur une conviction technique bien ancrée chez Flick quant à la capacité de Raphinha à occuper ce poste, après que l'entraîneur allemand a travaillé ces derniers temps à faire évoluer le rôle de l'ailier brésilien et à lui confier des missions offensives plus variées.

Flick est convaincu que Raphinha possède les qualités qui lui permettent d'évoluer comme attaquant de pointe, notamment son dynamisme et sa capacité au pressing et au mouvement continu, des éléments qui correspondent largement à la philosophie de l'entraîneur allemand, lequel avait déjà tiré profit d'expériences similaires avec des joueurs comme Lionel Messi au Barça et Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain.

Le début de saison est venu appuyer la vision de Flick, après que Raphinha a marqué trois buts, confirmant que s'appuyer sur lui au poste d'attaquant n'est pas une simple idée théorique, mais un choix capable d'offrir au Barça de véritables solutions offensives.

Le Barça ne s'appuie pas sur le seul Raphinha dans ce schéma, car l'équipe dispose d'un groupe de joueurs capables de trouver le chemin des filets, au premier rang desquels Fermin Lopez, qui a lui aussi marqué trois buts, aux côtés de Gordon et Adeyemi, qui peuvent apporter une plus-value offensive depuis la ligne de front.

Les chiffres de Raphinha sous les ordres de Flick révèlent la raison de la grande confiance placée en lui, puisqu'il a inscrit 34 buts lors de sa première saison avec l'entraîneur allemand, puis 21 buts la saison suivante, pour atteindre 55 buts en deux saisons, avant d'ajouter trois buts en ce début de saison actuelle.

Ainsi, il semble que le Barça ait placé le plan Alvarez et le plan Raphinha sur la même voie ; si le club parvient à conclure le transfert de l'attaquant argentin, Flick disposera d'un avant-centre de classe mondiale, et si le dossier reste bloqué, l'entraîneur allemand détient déjà la solution au sein de son effectif, après avoir préparé Raphinha à un nouveau rôle susceptible de transformer le numéro 11 en cet attaquant que le Barça n'a pas recruté.