Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Un arbitre arabe a été désigné pour diriger le match opposant l’Espagne au Cap-Vert

Coupe du monde
Espagne vs Cabo Verde
Espagne
Cabo Verde
Jordanie
Espagne
Cap-Vert
É.-U.
Jordanie

Une décision majeure

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre jordanien Adham Makhadmeh pour diriger la rencontre Espagne-Cap-Vert, programmée lundi prochain à 16 h GMT, lors de la première journée de la Coupe du monde. Il s’agira de la première sortie de la sélection espagnole, dirigée par son sélectionneur Luis de la Fuente, dans cette épreuve.

Selon le site de la Fédération espagnole de football, Makhadmeh, 39 ans, avait déjà dirigé la première finale de la Ligue des champions d’Asie 2017 entre le club saoudien Al-Hilal et le club japonais Urawa Red Diamonds, au stade King Fahd de Riyad.

Il sera assisté par le vidéo-arbitre (VAR) Alexandre Guzman, choix qui témoigne de la confiance de la FIFA envers les équipes arbitrales arabes.

Il découvre la Coupe du monde après un parcours riche : Coupe d’Asie, Jeux olympiques de Tokyo 2020 et Coupe du monde U20 en Pologne.

Publicité