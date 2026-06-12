Un arbitre arabe a été désigné pour diriger le match opposant l’Espagne au Cap-Vert

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre jordanien Adham Makhadmeh pour diriger la rencontre Espagne-Cap-Vert, programmée lundi prochain à 16 h GMT, lors de la première journée de la Coupe du monde. Il s’agira de la première sortie de la sélection espagnole, dirigée par son sélectionneur Luis de la Fuente, dans cette épreuve.

Selon le site de la Fédération espagnole de football, Makhadmeh, 39 ans, avait déjà dirigé la première finale de la Ligue des champions d’Asie 2017 entre le club saoudien Al-Hilal et le club japonais Urawa Red Diamonds, au stade King Fahd de Riyad.

Il sera assisté par le vidéo-arbitre (VAR) Alexandre Guzman, choix qui témoigne de la confiance de la FIFA envers les équipes arbitrales arabes.

Il découvre la Coupe du monde après un parcours riche : Coupe d’Asie, Jeux olympiques de Tokyo 2020 et Coupe du monde U20 en Pologne.