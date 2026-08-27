Le match entre le Barça et l'Athletic Bilbao a été marqué par des réclamations des joueurs catalans qui exigeaient un penalty, après la chute de la nouvelle recrue Anthony Gordon dans la surface de réparation.

Le compte « Archivo VAR », spécialisé dans l'analyse des situations arbitrales, a affirmé que le Barça ne méritait pas de penalty sur cette action, expliquant que la décision de l'arbitre de laisser jouer était correcte.

Le compte a souligné, dans un tweet publié sur X, que Gordon avait d'abord transmis le ballon à son coéquipier Raphinha, avant de subir un contact du défenseur de l'Athletic Bilbao Hugo Rincón, mais que ce contact n'était ni imprudent ni de nature à justifier une faute.

Il a ajouté que le joueur anglais s'était déjà débarrassé du ballon avant que le contact ne se produise, ce qui fait qu'il s'agit d'une situation qui n'atteint pas le niveau requis pour siffler un penalty conformément au règlement.

La critique d'« Archivo VAR » ne s'est pas limitée à cette action, puisque le compte a attribué, via son site officiel, à l'arbitre Ortiz Arias une note basse de 4 sur 10, estimant qu'il avait livré une prestation décevante dans la gestion du match et commis plusieurs erreurs déterminantes dans l'appréciation de certaines situations.

Le compte a expliqué que l'arbitre s'était trompé dans l'application du principe de l'avantage sur une action après deux fautes simultanées, qu'il avait aussi fermé les yeux sur un avertissement évident que méritait Xavi Espart, et qu'il n'avait pas brandi de carton jaune à Lamine Yamal après une intervention qu'il a qualifiée d'à la limite de l'expulsion, tandis qu'il a eu raison sur d'autres décisions, parmi lesquelles le fait de ne pas accorder de penalty au Barça sur l'action de Gordon.

Cette action est survenue lors de la rencontre entre le Barça et l'Athletic Bilbao à l'occasion de l'entrée en lice des deux équipes en Liga, qui s'est soldée par une victoire de l'équipe catalane 2-0 à domicile, grâce aux buts de Raphinha à la 37e minute et de Fermín López à la 81e minute, permettant à l'équipe de Hansi Flick d'engranger ses trois premiers points de la nouvelle saison.

Le match a également été marqué par la première apparition de la star espagnole Rodri sous le maillot du Barça, après être entré en jeu en seconde période, tandis que l'équipe a livré une prestation offensive solide et s'est créé de nombreuses occasions, mais le brio du gardien Unai Simón a empêché l'équipe catalane d'alourdir son total de buts.

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