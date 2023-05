Un Anglais et un Italien rivalisent avec Lionel Messi

Si Lionel Messi est un extra-terrestre, un Anglais et un Italien ont décidé de concourir à ses côtés et rivalisent même avec l'Argentin. Explications.

Si Lionel Messi est un extra-terrestre du football, certains joueurs ambitieux tentent tout de même de rivaliser avec l'Argentin, sur certains aspects footballistiques toutefois. C'est notamment le cas d'un Anglais et d'un Italien qui ont décidé de se mesurer à la Pulga dans l'exercice des coups-francs directs marqués. On fait le point sur ces challengers particulièrement performants.

Les concurrents de Messi sont Anglais et Italien

On le sait, après Cristiano Ronaldo version Manchester United, qui avait déjà pris le relais de David Beckham, le roi des coups-francs dans le football moderne, c'était devenu Lionel Messi. Sauf que l'Argentin a désormais de la concurrence dans le domaine. Sur les quatre dernières saisons, il est en effet talonné par un Italien et même devancé par un Anglais.

Grâce à son but ce samedi pour doubler l'avance de la Spezia contre l'AC Milan, Salvatore Esposito a inscrit son 8ème coup-franc direct depuis 4 ans et ne pointe désormais plus qu'à deux longueurs des 10 réalisations de Lionel Messi. Contre les Rossoneri en plus, lui dont la famille est historiquement supportrice de l'Inter. Du haut de ses 22 ans, l'artificier italien est considéré comme l'un des jeunes milieux de terrains les plus prometteurs de Serie A.

Mais si le grand frère de Sebastiano et Francesco Pio, également joueurs professionnels respectivement à Bari et Inter Primavera, est bien lancé pour rattraper la Pulga dans son domaine de prédilection, il a encore du chemin à parcourir avant de rattraper le leader du classement : James Ward-Prowse et ses 13 réalisations. Le milieu de terrain anglais de Southampton est un tel spécialiste du coup-franc qu'il ne lui en manque plus qu'un seul pour égaler le record de David Beckham en Premier League, alors qu'il n'a que 28 ans.