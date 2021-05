Un ancien international critique le choix de Thauvin

La décision de Florian Thauvin de rejoindre les Tigres commence à être largement commentée en France.

Cinq ans après André-Pierre Gignac, Florian Thauvin a pris la décision de quitter l’Olympique de Marseille pour s’engager en faveur de l’équipe mexicaine de Tigres.

Libre de tout engagement l’été prochain, le champion du monde va donc rallier Outre-Atlantique, où l’attend un contrat de cinq ans et qui pèse 4.5M€ par saison.

Le choix de Thauvin commence à être largement commenté dans les médias et pas qu’en des termes positifs. Des consultants ou des anciens footballeurs ont critiqué le fait qu’il ait tourné le dos au plus haut niveau à seulement 28 ans et ce pour avoir quelques zéros de plus dans son compte bancaire.

« L’argent a motivé son choix »

Un certain Jérôme Rothen, qui intervient pour RMC, a été le plus véhément dans sa réaction : « Il y a forcément l’aspect financier, car s’il perdait de l’argent je pense qu’il n’y serait pas allé. Il a un très beau salaire aujourd’hui même s’il baisse un peu ce n’est pas très grave, a commencé par déclarer l’ancien international (13 capes). Il aurait pu aller à Séville plutôt qu’au Mexique. Vu qu’il était en fin de contrat, il recherchait à s’en sortir bien financièrement avec une grosse prime ».

Tout en remettant en question le choix sportif de son compatriote, Rothen a quand même admis que « Gignac est très heureux là- bas » et qu’il « s’éclate parce que le foot est une religion ».

« Thauvin avait des challenges plus intéressants sportivement »

L’ancien sociétaire du PSG a conclu en confiant que Thauvin aurait peut-être pu attendre quelques années de plus avant de changer de continent. "C’est juste que je pars du principe, qu’à l’âge de Thauvin aujourd’hui (28 ans, ndlr), c’est un choix bizarre sportivement parlant. Il avait encore les moyens de trouver un challenge sportivement intéressant pour aller chercher d’autres sensations, notamment en Ligue des Champions". Rothen s’est donc permis un jugement à propos de Thauvin. Pourtant, en 2010, il avait lui-même quitté le championnat français pour une destination exotique. Il avait été prêté pendant quelques mois aux Turcs d’Ankaragucu.

D'autres anciens joueurs ont en revanche salué la décision de l'international tricolore, à l'instar de Djibril Cissé. Au micro de L'Equipe TV, il a fait savoir : "C'est pas forcément un gâchis. Mon expérience personnelle me fait dire ça, moi je suis parti en grece très tôt, mais cela ne m'a pas empeché de rebondir après. Il a tout vécu à l'OM, il a fait le tour et il n'avait pas forcément les clubs qu'il voulait peut-être. Il peut quand même s'exprimer et montrer qu'il a du talent. Meme s'il sera difficile à voir. Mais c'est une expérience de vie et il aura un bon petit salaire en prime".