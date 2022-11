Un ancien de l'OM dézingue Longoria

Pablo Longoria ne fait pas l'unanimité à l'OM, c'est le moins que l'on puisse dire.

Pablo Longoria vient d’annoncer que l’OM doit trouver 5M€ avant la fin de la saison à cause de l’élimination en Coupe d’Europe.

Mais ce n'est pas le seul motif d'inquiétude du président de l'OM, qui doit faire face à des accusations de la part de Cédric Bakambu.

Ce dernier libéré par le club phocéen malgré les offres, se venge en talant ses vérités au micro de Zack Nani : "Quand Pablo vient me chercher, il me parle de deux ans et demi, ce n'est pas pour partir au bout de six mois. En plus il y avait le projet Ligue des Champions, j'avais mis des buts importants la saison passée."

Bakambu, libéré par l'OM malgré des offres, dévoile le vrai visage du très fourbe Longoria.#teamom pic.twitter.com/HL4iboQHGv

Bakambu estime avoir été poussé dehors par le président de l'OM : "Je ne voulais pas partir, les offres sont tombées, on parlait de six, sept millions. Mais il (Longoria, ndlr) s'est dit il veut pas partir, on va lui mettre la pression. Alors ils m'ont mis la pression, ils ne me faisaient pas jouer, ils me mettaient à gauche. A l'entrainement, ils me mettaient arrière gauche. Hé je suis attaquant frérot". Des révélations qui ne vont abonder dans le sens du dirigeant espagnol.