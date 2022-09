Un ancien d’Everton furieux contre Jamie Carragher

Les commentaires de Jamie Carragher lors du derby de la Mersey n’ont pas plu au peuple des Toffees.

L’ancien joueur d'Everton Seamus Coleman est convaincu que l’ancien red Jamie Carragher a une dent contre les Toffees.

Carragher s'en est pris à Coleman la saison dernière et l'Irlandais affirme que les critiques du commentateur ne sont plus une surprise.

"Cela fait partie intégrante du jeu que vous soyez critiqué", a déclaré Coleman au Sunday World. "Quand Carragher s'en est pris à moi après le match contre les Spurs, il n'y avait aucun problème. Mais quand on est constamment critiqué à Everton, on peut être plus en colère".

Carragher trop rouge dans ses commentaires ?

"En tant que joueur, j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi ils tenaient ces propos, a-t-il poursuivi. Nous étions le punching-ball de tout le monde à ce moment-là et nous étions très mauvais ce soir-là, mais vous voulez juste un certain équilibre dans les commentaires des consultants parfois".

"Quand vous voyez la cheville de Richarlison se tordre à la télévision et que certains experts lui disent de se lever et d'arrêter de jouer, c'est un peu différent, peste l’Irlandais. Les gens avaient tout à fait le droit de nous remettre en question la saison dernière compte tenu de notre situation, mais les gars ont fait preuve de beaucoup de caractère pour se sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Au bout du compte, ça aurait pu être une saison désastreuse pour Everton, parfois on se demande comment les consultants raisonnent ».