Un ancien coéquipier d'Upamecano salue ses progrès

Willi Orban, partenaire de Dayot Upamecano à Leipzig, n'est pas étonné par son transfert au Bayern Munich, tant le Français a gagné en assurance.

Défenseur central au RB Leipzig, Willi Orban connaît bien le Français Dayot Upamecano, son coéquipier depuis 2017, aujourd'hui transféré au Bayern Munich. Impressionnant ces dernières saisons en Bundesliga, l'ancien joueur de Valenciennes n'a cessé de progresser. Tant sur le terrain qu'en dehors, où il a pris en assurance.

En effet, Dayot Upamecano manquait de confiance en lui et avait des problèmes avec la langue allemande au début de sa carrière à la Red Bull Arena, mais son collègue dit qu'il est progressivement devenu un leader, gagnant ainsi son transfert au Bayern Munich. Dans des propos accordés à Goal, Willi Obran a évoqué ses progrès.

"Quand il se sent à l'aise, il parle beaucoup, également en allemand"

"Au début, il était très prudent, mais il est maintenant devenu un peu plus ouvert. Quand il se sent à l'aise, il parle beaucoup, également en allemand. En tout cas, la langue n'est plus un problème pour lui. Il est venu enfant, sans connaissances linguistiques, et repart en homme aguerri qui donne parfois des commandes en allemand pendant le jeu" , a expliqué le défenseur central au sujet de l'international français. Le Hongrois s'est aussi exprimé au sujet de Naby Keita, en difficulté à Liverpool.

L'article continue ci-dessous

L'international guinéen est arrivé à Anfield avec une réputation de milieu de terrain polyvalent, mais n'a jusqu'à présent pas été à la hauteur depuis son arrivé en Premier League. Willi Orban a joué aux côtés de Naby Keita pendant deux saisons à la Red Bull Arena, et dit que le joueur de 26 ans a besoin d'un traitement spécial.

"Naby est un gars très sensible qui doit se sentir complètement à l'aise dans son environnement pour bien performer", a déclaré le défenseur de Leipzig à Goal et SPOX . "Vous devez prendre particulièrement soin de lui, lui parler beaucoup. Il avait besoin de temps en temps de pauses, quand il était avec nous", a-t-il ajouté.

L'ancienne star de Leipzig n'a disputé que 76 matches avec les Reds, dont seulement 10 en Premier League la saison dernière, et compte un modeste total de sept buts et quatre passes décisives. Avec le départ de Georginio Wijnaldum, sera-t-il en mesure de s'affirmer un peu plus dans l'équipe de Jürgen Klopp ?