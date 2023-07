Un ancien coéquipier dénonce les moqueries de Cristiano Ronaldo

Arthur Melo a révélé que Cristiano Ronaldo avait l'habitude de se moquer des habitudes alimentaires de ses coéquipiers de la Juventus.

Le milieu de terrain brésilien cherche à reconstruire sa carrière après un prêt torride à Liverpool où il n'a joué que 13 minutes. Le séjour d'Arthur à Anfield a commencé de la pire des manières : il s'est blessé et n'a jamais réussi à réintégrer l'équipe par la suite.

De retour à la Juventus, son club d'origine, le joueur de 26 ans ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Il est ouvert à un transfert, comme il l'a révélé dans une interview accordée au média espagnol Mundo Deportivo. Dans cette même interview, il a également évoqué le fait d'être le coéquipier de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo.

Selon Arthur, ce dernier avait l'habitude de se moquer de ses coéquipiers lorsqu'il jouait en Italie.

"En tant qu'athlète et en tant que personne, il est spectaculaire", s'extasie Arthur. "Il essaie de s'améliorer chaque jour. Je me souviens que lorsque nous nous sommes rencontrés à la Juventus, dans la salle à manger, il regardait toujours les autres assiettes et plaisantait sur ce que nous avions à manger".

"Il est très professionnel", a déclaré le milieu de terrain à propos de la star d'Al-Nassr. "Je n'avais jamais vu quelqu'un avec sa mentalité auparavant.

Quant à Messi, il est "peut-être le meilleur joueur de l'histoire", selon Arthur. "J'ai eu la chance de partager de très bons moments avec lui dans le vestiaire. Il est un peu plus réservé, mais c'est quelqu'un qui a un très bon cœur".