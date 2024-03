Un ancien Ballon d'Or cash sur Arda Guler

Michael Owen ancienne star du Real Madrid et ancien Ballon d'Or, juge l'évolution d'Arda Guler

Les supporters du Real Madrid qui s'étaient réjouis de l'arrivée de l'enfant prodige Arda Guler ont dû attendre longtemps avant d'être récompensés.





Les blessures et la difficulté d'intégrer une équipe de haut niveau à un si jeune âge ont fait qu'il a fallu attendre ce week-end pour qu'il marque son premier but, tardivement, contre le Celta Vigo.





Michael Owen s'est entretenu avec AS sur divers sujets, mais c'est son opinion sur Guler qui a retenu notre attention. Owen est apparu sur la scène à un âge encore plus jeune que Guler, mais cela pourrait lui avoir coûté plus tard dans sa carrière :





"C'est un équilibre quand on est jeune. Vous pouvez jouer chaque semaine dans une petite équipe ou apprendre, vous entraîner et jouer avec de grands joueurs [dans un grand club]. C'est une expérience inestimable.





Il a cité en exemple l'évolution lente et régulière de Phil Foden. Guler devra peut-être être patient, mais les occasions se présenteront.





"Modric et Kroos ne vont pas durer éternellement. Le Real Madrid va offrir une véritable opportunité à ces jeunes milieux de terrain, une grande chance de faire une longue carrière là-bas, pour la bonne personne.





Cette personne sera-t-elle Guler ? Nous allons le découvrir petit à petit.