Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
imago-sport-1053653966.jpgAlterphotos

Traduit par

Un analyste espagnol s'en prend à la star du Real : il doit être expulsé immédiatement

LaLiga
Real Madrid
R. Asencio
Espagne

Raul Asencio nuit à l'image du Real Madrid

Le journaliste espagnol Dani Senabre a critiqué Raúl Asencio, le joueur du Real Madrid, en réclamant à la direction du club merengue de renvoyer le joueur immédiatement.

Asencio a été reconnu coupable d'un délit contre la sécurité routière, en raison de la conduite sous l'emprise de l'alcool, et une amende financière lui a été infligée, en plus du retrait de son permis de conduire pour une durée de 8 mois.

Le journal Sport a publié les propos de Senabre, lors de sa présence dans l'émission Rubénmartinweb, où il a exprimé sa profonde colère face aux agissements d'Asencio.

Senabre a déclaré : « Si cela ne tenait qu'à moi, ce joueur ne porterait plus jamais le maillot du Real Madrid, c'est une chose tout à fait évidente. »

Le journaliste espagnol a ajouté que ce qui s'est produit est suffisamment grave pour causer un accident tragique, et que pour cette raison, il faut prendre des mesures à la hauteur de la gravité de l'incident.

LaLiga
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Il a insisté : « Il ne jouerait plus jamais dans mon équipe. Je l'écarterais de l'équipe. Je prends ce genre de choses très au sérieux. Une personne qui dépasse de quatre fois le taux d'alcool autorisé, oui, elle conduit de manière imprudente. »

Il a souligné : « Conduire de cette manière fait de lui, potentiellement, une machine à tuer, mais heureusement il n'a croisé personne sur sa route. Si j'étais à la place de Florentino Pérez, il ne jouerait plus jamais. »

Il a expliqué : « C'est également facile, parce qu'il n'est pas la vedette de ton équipe comme c'est le cas de Mbappé, même s'il faut traiter tout le monde sur un pied d'égalité, et ce serait différent, mais Asencio a des antécédents. »

Il a conclu : « Asencio nuit à l'image du Real Madrid. Il y a des entreprises qui licencient des employés à cause d'un seul tweet, ou à cause de leur façon de s'habiller. »

Le Real Madrid avait ouvert un dossier disciplinaire à l'encontre de Raúl Asencio, en raison de ce qui s'est produit, conformément à ce que prévoit le règlement interne du club madrilène.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google