Le journaliste espagnol Dani Senabre a critiqué Raúl Asencio, le joueur du Real Madrid, en réclamant à la direction du club merengue de renvoyer le joueur immédiatement.

Asencio a été reconnu coupable d'un délit contre la sécurité routière, en raison de la conduite sous l'emprise de l'alcool, et une amende financière lui a été infligée, en plus du retrait de son permis de conduire pour une durée de 8 mois.

Le journal Sport a publié les propos de Senabre, lors de sa présence dans l'émission Rubénmartinweb, où il a exprimé sa profonde colère face aux agissements d'Asencio.

Senabre a déclaré : « Si cela ne tenait qu'à moi, ce joueur ne porterait plus jamais le maillot du Real Madrid, c'est une chose tout à fait évidente. »

Le journaliste espagnol a ajouté que ce qui s'est produit est suffisamment grave pour causer un accident tragique, et que pour cette raison, il faut prendre des mesures à la hauteur de la gravité de l'incident.

Il a insisté : « Il ne jouerait plus jamais dans mon équipe. Je l'écarterais de l'équipe. Je prends ce genre de choses très au sérieux. Une personne qui dépasse de quatre fois le taux d'alcool autorisé, oui, elle conduit de manière imprudente. »

Il a souligné : « Conduire de cette manière fait de lui, potentiellement, une machine à tuer, mais heureusement il n'a croisé personne sur sa route. Si j'étais à la place de Florentino Pérez, il ne jouerait plus jamais. »

Il a expliqué : « C'est également facile, parce qu'il n'est pas la vedette de ton équipe comme c'est le cas de Mbappé, même s'il faut traiter tout le monde sur un pied d'égalité, et ce serait différent, mais Asencio a des antécédents. »

Il a conclu : « Asencio nuit à l'image du Real Madrid. Il y a des entreprises qui licencient des employés à cause d'un seul tweet, ou à cause de leur façon de s'habiller. »

Le Real Madrid avait ouvert un dossier disciplinaire à l'encontre de Raúl Asencio, en raison de ce qui s'est produit, conformément à ce que prévoit le règlement interne du club madrilène.

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