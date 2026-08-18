Leon Bailey a été proposé à l’Ajax, assure De Telegraaf mardi soir. Le directeur technique Jordi Cruijff y réfléchit et garde plusieurs options ouvertes au poste d’ailier gauche. La recherche a commencé après le départ de Mika Godts au Paris Saint-Germain.

Bailey serait ouvert à une aventure à l’Ajax. L’attaquant jamaïcain est encore sous contrat pour un an avec Aston Villa, qui, selon des sources anglaises, se contenterait d’une indemnité de transfert de neuf ou dix millions d’euros.

L’Ajax s’était positionné concrètement sur Bailey, 29 ans, en 2016. Le rapide ailier avait toutefois rejoint le Bayer Leverkusen un an plus tard pour environ dix-sept millions d’euros.

Bailey a rejoint Aston Villa en 2021 pour 32 millions d’euros. L’attaquant lié à l’Ajax a joué plusieurs mois la saison dernière en prêt sous le maillot de l’AS Roma.

Le droitier est donc encore lié pour un an au club de Birmingham, ce qui rend une vente immédiate attractive pour Aston Villa. Transfermarkt estime la valeur actuelle de Bailey à quatorze millions d’euros.

Hull City serait également sur les rangs pour Bailey, qui ne figurait pas dans le groupe d’Aston Villa face au Paris Saint-Germain lors du match pour la Supercoupe d’Europe. Tout porte à croire qu’Unai Emery n’a pas de place pour lui la saison prochaine.

L’Ajax a déjà tenté de faire revenir Noa Lang aux Pays-Bas. Il semble toutefois que l’international néerlandais soit sur le point de quitter définitivement Naples pour Galatasaray.