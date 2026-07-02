Un adieu historique… Džeko devance Ronaldo dans un exploit exceptionnel en Coupe du monde

Le vétéran bosnien Edin Džeko a fait ses adieux à la Coupe du monde 2026 en marquant l’histoire, après avoir disputé le match contre les États-Unis en seizièmes de finale.

La sélection bosnienne a été éliminée de la compétition après sa défaite 2-0 face à l’équipe du pays hôte ce jeudi matin.

Malgré la défaite, Džeko a laissé son empreinte en établissant un record historique dès son entrée dans le onze de départ de la sélection européenne, où il a joué 51 minutes avant de devoir quitter le terrain sur blessure.

Selon les données d’Opta, il est devenu le premier joueur de champ âgé de 40 ans ou plus à prendre part à une rencontre à élimination directe dans l’histoire de la Coupe du monde.

Il a foulé la pelouse à 40 ans et 106 jours.

Il pourrait toutefois partager ce record dans les prochaines heures : Cristiano Ronaldo (41 ans), capitaine du Portugal, et Luka Modrić (40 ans), maestro de la Croatie, pourraient à leur tour fouler la pelouse lors du match des seizièmes de finale programmé vendredi à l’aube entre les deux nations.