Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

Un adieu historique… Džeko devance Ronaldo dans un exploit exceptionnel en Coupe du monde

E. Dzeko
C. Ronaldo
L. Modric
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
États-Unis
Bosnie-Herzégovine
Coupe du monde
Portugal vs Croatie
Portugal
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Portugal
Croatie
É.-U.
Canada

La star bosniaque ne gardera pas ce record bien longtemps.

Le vétéran bosnien Edin Džeko a fait ses adieux à la Coupe du monde 2026 en marquant l’histoire, après avoir disputé le match contre les États-Unis en seizièmes de finale.

La sélection bosnienne a été éliminée de la compétition après sa défaite 2-0 face à l’équipe du pays hôte ce jeudi matin.

Malgré la défaite, Džeko a laissé son empreinte en établissant un record historique dès son entrée dans le onze de départ de la sélection européenne, où il a joué 51 minutes avant de devoir quitter le terrain sur blessure.

Selon les données d’Opta, il est devenu le premier joueur de champ âgé de 40 ans ou plus à prendre part à une rencontre à élimination directe dans l’histoire de la Coupe du monde.

Il a foulé la pelouse à 40 ans et 106 jours.

Coupe du monde
Portugal crest
Portugal
POR
Croatie crest
Croatie
CRO

Il pourrait toutefois partager ce record dans les prochaines heures : Cristiano Ronaldo (41 ans), capitaine du Portugal, et Luka Modrić (40 ans), maestro de la Croatie, pourraient à leur tour fouler la pelouse lors du match des seizièmes de finale programmé vendredi à l’aube entre les deux nations.

Publicité