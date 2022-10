Un accrochage Ronaldo - Ten Hag ? La vérité éclate !

Selon Fabirizio Romano, Cristiano Ronaldo ne s'est pas disputé avec le manager de Manchester United, Erik Ten Hag

Un article paru dans le Times ce week-end rapportait que Ronaldo avait été impliqué dans un désaccord furieux avec Ten Hag.

La star portugaise se serait plainte en privé à Ten Hag de son manque de minutes de jeu, ainsi que de la qualité des séances d'entraînement du Néerlandais. Mais ce rapport n'est pas vrai, selon Romano.

"Une grande histoire qui a attiré mon attention ce week-end était pleine de spéculations sur le fait que Cristiano Ronaldo ne serait pas heureux sous Erik ten Hag, mais je tiens à préciser que ce n'est pas du tout ce que j'entends", a écrit Romano dans sa colonne Caught Offside.

"Je reçois toujours les mêmes informations sur Cristiano - pas de problème pendant les entraînements ou autres, et on me dit que l'ambiance a toujours été bonne entre les joueurs, ils savent aussi que le projet Ten Hag a besoin de temps.

"Bien sûr, Ronaldo n'est pas heureux d'être sur le banc si souvent, mais c'est absolument normal pour un joueur de haut niveau avec une mentalité de gagnant comme lui."