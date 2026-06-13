Selon Fabrizio Romano, Leicester City va nommer Russell Martin au poste d’entraîneur principal. René Hake, jusqu’ici adjoint de Robin van Persie à Feyenoord, est donc écarté de la course.

Plus tôt dans la semaine, Voetbal International indiquait que Hake figurait sur la short-list de l’ancien champion de Premier League, avant que les Foxes, fraîchement relégués de Championship en troisième division anglaise, ne confirment leur choix.

Le club avait nommé Gary Rowett début février, après le limogeage de Martí Cifuentes au bout de 194 jours à la tête de l’équipe. Rowett avait signé un contrat jusqu’à la fin de la saison, contraignant désormais Leicester à chercher un nouveau technicien.

L’ancien adjoint de Van Persie, évincé après le départ de ce dernier, semblait pourtant en pole position pour succéder à Rowett. Passé par le FC Utrecht et le FC Twente, il devra finalement céder le pas à Martin.

Principalement connu pour son passage en tant que joueur à Norwich City, Martin a ensuite entraîné MK Dons, Swansea, Southampton puis les Rangers, avant d’être limogé en octobre 2025. Il est actuellement sans club.

Selon l’expert mercato, un accord serait imminent et l’officialisation ne serait plus qu’une question de jours.