Le FC Barcelone poursuit la structuration de son équipe première en approfondissant les domaines clés qui impactent la performance globale, et notamment la préparation physique.

Dans le cadre d’une restructuration globale, le club a annoncé la création d’un nouveau département baptisé « Département de la performance et de l’amélioration », dont l’objectif est d’harmoniser la méthodologie de préparation physique dans toutes les sections du club et de renforcer la coordination entre les équipes techniques et médicales.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Julio Toss, l’actuel responsable de la préparation physique de l’équipe première, prendra la tête de ce nouveau département, tandis que son successeur, choisi par l’entraîneur Hansi Flick pour superviser l’aspect physique de l’équipe, sera Jan Benjamin Kogel, avec qui il entretient une confiance mutuelle forgée au cours de leurs années de collaboration à la Fédération allemande de football.

Ce changement s’inscrit dans la volonté de Flick de réformer en profondeur le système de préparation physique, après les difficultés rencontrées la saison dernière en matière de récupération et de récidive des blessures.

Le cas de l’ailier brésilien Raphinha illustre bien ce problème : une rechute l’a tenu éloigné des terrains plus longtemps que prévu, contraignant le staff à repenser ses protocoles de préparation et de rééducation.

Kogel possède plus de dix ans d’expérience en préparation physique : il a passé dix ans à la Fédération allemande de football (DFB) et faisait partie du staff de Joachim Löw, qui a mené l’Allemagne au titre mondial au Brésil en 2014.

Il a également exercé dans plusieurs clubs de premier plan, tels que le FC Cologne, le Werder Brême, le PSV Eindhoven et Benfica, ainsi qu’au sein de la sélection israélienne.

Reconnu comme l’un des spécialistes majeurs de la performance sportive, il a précédemment dirigé le département Performance et Innovation de la Fédération allemande, développant des méthodes d’entraînement modernes et des techniques de prévention des blessures. À Barcelone, il vise à réduire le nombre de blessures qui a affecté l’équipe la saison passée et à optimiser la condition physique des joueurs pour répondre aux exigences d’un pressing intense, marque de fabrique des équipes de Hansi Flick, pendant les 90 minutes.