Le Français Samuel Umtiti, ancien défenseur du Barça, a ironisé sur la brouille qui oppose ses compatriotes Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, et Ousmane Dembélé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, au sujet du Ballon d'Or 2026.

Mbappé et Dembélé (sacré l'an dernier) sont considérés comme les favoris pour le Ballon d'Or cette année, aux côtés de Lamine Yamal, l'ailier du Barça, et de Lionel Messi, l'actuelle star de l'Inter Miami et légende du Barça.

La polémique remonte à une interview accordée par Mbappé samedi dernier au magazine « France Football », qui décerne le Ballon d'Or depuis 1956.

Dans cet entretien, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France a déclaré : « Dembélé a toujours été perçu comme un joueur talentueux, tandis que moi, à l'inverse, j'ai toujours été considéré comme l'élu. »

Dembélé n'a pas tardé à répliquer : « Je n'ai jamais été perçu comme l'élu, mais j'ai travaillé dur et, l'an dernier, j'ai été récompensé par une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. »

Réagissant à cette querelle, Umtiti a lancé en plaisantant sur la chaîne RMC Sport : « Au Barça, je n'ai jamais vu Messi parler du Ballon d'Or de cette manière », sachant que Leo détient le record de sacres (8 fois).

Umtiti a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Durant mon passage au Barça, Messi n'a jamais tenu de tels propos sur le Ballon d'Or. J'ai du mal à comprendre, mais c'est Kylian, et je pense que cela peut déranger certains de ses coéquipiers. »

Le vainqueur de la Coupe du monde 2026 a poursuivi : « Quand j'ai revu ce qu'a dit Kylian, il n'a pas manqué de respect à Ousmane. Ses propos ont été sortis de leur contexte, car juste avant, il avait beaucoup fait l'éloge d'Ousmane. »

Et de continuer : « Les deux joueurs ont des personnalités totalement différentes. Ousmane n'est pas Kylian, et vice versa. On sait que Kylian a sa propre manière de s'exprimer et que, parfois, il faut comprendre ce qu'il veut dire. Il faut prendre les choses avec plus de recul. »

Il a conclu : « Au final, j'ai constaté qu'il parlait d'Ousmane, de son talent, et il est vrai que personne ne s'attendait à ce qu'Ousmane remporte le Ballon d'Or. Tout le monde disait que c'était Kylian qui allait le gagner. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il n'y a aucune raison de s'énerver. »

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