Umtiti : "Pas question de quitter le Barça"

Le défenseur français Samuel Umtiti a affirmé qu’il ne quittera pas son club de Barcelone sur un constant d’échec.

Malgré deux années très compliquées, en raison principalement de blessures de tous genres, Samuel Umtiti est toujours à Barcelone et il ne compte pas changer d'air. L’arrière français est déterminé à rebondir et le faire sous la tunique blaugrana. C’est ce qu’il a clamé dans une interview accordée à Canal+. « Je vais être honnête : Barcelone c’est Barcelone. Je ne veux pas partir de Barcelone et encore moins comme ça », a-t-il lâché.

L’OL avait approché le champion du monde durant la précédente intersaison, mais l’intéressé a rapidement éconduit son ancien employeur : « Tout était possible durant le mercato. , c’est mon club et ma ville. C’est lui qui m’ont offert la possibilité d’être vu. Il y a eu des discussions, mais c’était rapide, mais rien de concret. Il fallait que je sois apte pour parler avec un club. Je vais être honnête : Barcelone c’est Barcelone. Je ne veux pas partir de Barcelone et encore moins comme ça ».

🗨️ @samumtiti : "Il y a eu des discussions avec l'OL, mais rien de concret (...)" ✍️ pic.twitter.com/JVdE28Ea0F — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 25, 2020

« Je n’ai jamais autant travaillé »

Umtiti est aussi revenu sur la passe délicate qu’il a traversée et qu’il traverse toujours. S’il avoue avoir vécu l’enfer, il entrevoit des signes encourageants pour un retour victorieux sur les terrains : « Les deux dernières années ont été les plus compliquées de ma carrière. Des fois, j’en avais vraiment marre. Je rechutais à chaque fois, et avec des blessures différentes car j’essayais de compenser. Ce n’était pas un problème de genou, c’est que j’ai eu un déséquilibre total. Il fallait que je recommence à zéro (…) J’ai arrêté de manger de la viande, du poisson et du lait. Je me sens mieux, je dorme mieux. Je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement. Mon corps aussi a changé. J’ai perdu 3 kilos. Je me suis affiné. Et je n’ai jamais autant travaillé. Et j’en suis heureux. »

Pour finir, Umtiti s’est exprimé sur la rivalité avec Clément Lenglet. Il a assuré qu’elle est totalement saine : « Il occupe ma position, à Barcelone ou en Equipe de . Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je l’encourage et il y a une très bonne entente entre nous. On pourrait jouer ensemble. Mais, je pense qu’il le sait : quand je reviendrai, je ferai tout pour regagner ma place et pour jouer. Mais il n’y a pas de jalousie entre nous. »