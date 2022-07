Umtiti ? Le Stade Rennais a des doutes

Selon Diario Sport, Rennes a des doutes de dernière minute concernant la signature de Samuel Umtiti du FC Barcelone.

Bruno Genesio, l'entraîneur du club français, a déclaré qu'Umtiti est un joueur que Rennes aime beaucoup mais qu'ils sont préoccupés par la condition physique du défenseur central.

Le FC Barcelone est en train de vendre le plus de bois mort possible cet été et Umtiti a été identifié comme tel. Le Français, qui a remporté la Coupe du monde avec la France en 2018, est tombé derrière Gerard Piqué, Ronald Araujo, Eric Garcia et Clément Lenglet la saison dernière. Lenglet part pour Tottenham Hotspur cet été, mais Andreas Christensen a déjà été recruté.

Umtiti a rejoint Barcelone en provenance de Lyon à l'été 2016 et a connu de superbes deux premières saisons au Camp Nou. Mais depuis la Coupe du monde en Russie, il a souffert d'une litanie de blessures et a perdu sa place dans l'équipe de France. Il espère pouvoir remettre sa carrière sur les rails rapidement.