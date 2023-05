UFC : Quand Dana White se moquait des footballeurs

Dana White n'a jamais été un grand fan de football. Nous le savons.

Depuis des années, White affirme que l'UFC - et les arts martiaux mixtes en général - sera un jour le plus grand sport du monde.

Et oui, il inclut le "soccer" dans ce mélange.

Le très notoire président de l'UFC s'en était prix aux footballeurs dans un entretien au Calgary Sun lors du Londial au Qatar :

"Je ne suis pas un grand fan de hockey. Mais je respecte le talent qu'il faut avoir pour jouer au hockey. Le football ? C'est une autre paire de manches. Je ne supporte pas le football. C'est le sport le moins talentueux de la planète. Il y a une raison pour laquelle les enfants de trois ans peuvent jouer au football. Quand le filet est aussi grand et que le score est de 3-1, vous vous moquez de moi ? Vous savez à quel point il faut manquer de talent pour marquer trois fois quand le filet est aussi grand ?"

En attendant, le foot reste le sport le plus populaire de la planète et rien - ni la NFL, ni la NBA et encore moins l'UFC - ne s'en approche.

Lors de la Coupe du monde 2010, plus de 99,2 millions de personnes ont regardé au moins six minutes d'action pendant les huitièmes de finale. Et lors de la finale, plus de 700 millions de personnes ont regardé le match Espagne-Pays-Bas.

Bonne chance pour mettre le foot KO !