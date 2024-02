UFC 299 en clair : Sur quelle chaîne regarder le combat de Benoit Saint-Denis ? Streaming, Main event et carte complète

Benoit Saint-Denis veut frapper un grand coup contre Dustin Poirier à l'UFC 299. Où voir le combat en clair ? Chaîne, Streaming et infos pratiques.

L'UFC a ajouté un combat poids léger majeur avec Dustin Poirier contre Benoît Saint Denis à son itération 299, comme l'avait annoncé le PDG de l'UFC, Dana White.

Benoit Saint-Denis a un gros coup à jouer

Le combat des 155 pounds sera le co-main event de l'UFC 299 qui aura lieu le 9 mars à Miami. Il se déroulera en cinq rounds, au lieu des trois rounds traditionnels pour les combats sans titre. Poirier (29-8) n'a pas combattu depuis qu'il a subi un coup de pied à la tête contre Justin Gaethje en juillet.

L'ancien champion intérimaire des poids légers n'a fait qu'une seule apparition en deux années consécutives, après avoir combattu trois fois en 2021. Poirier est troisième au classement de la catégorie poids léger de l'UFC, derrière le champion Islam Makhachev, l'aspirant numéro un Charles Oliveira et Gaethje. Il a remporté 4 victoires et 2 défaites lors de ses six derniers combats, dont deux contre un certain Conor McGregor.

Michael Page débarque à l'UFC, O'Malley de retour

Originaire de Louisiane, Poirier combat au sein de l'American Top Team, dans le sud de la Floride. En face, c'est une grande opportunité pour notre Benoit Saint Denis national (13-1), qui tentera d'entrer dans le top 10 pour la première fois de sa carrière à l'UFC. Le poids léger français est sur une série de cinq victoires, après avoir abandonné ses débuts à l'UFC en 2021. Il a remporté ses cinq victoires à l'UFC, trois par KO et deux par soumission. Pour rappel, un combat pour le titre bantamweight entre Sean O'Malley et Marlon "Chito" Vera est prévu en tête d'affiche de l'UFC 299 au Kaseya Center de Miami.

Ne ratez pas non plus les débuts à l'UFC de la légende du MMA Michael "Venom" Page. Ce dernier sera opposé au chevronné Kevin Holland.

Sur quelle chaine suivre l'UFC 299 ?

Le combat de Benoit "God of War" Saint-Denis fait office de co-main event lors de cette édition 299 à Miami. Il sera diffusé le dimanche 10 mars à partir de 4 heures, heure française, sur les antennes de RMC Sport.

Comment regarder l'UFC 299 en Streaming ?

Pour suivre cette édition 299 de l'UFC en streaming, connectez-vous service Rmc Sport Access.

La carte principale de l'UFC 299