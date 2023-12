UFC 296 : Diffusion Tv et en clair, streaming, carte complète et présentation des combats

L'UFC 296 promet des combats d'anthologie avec notamment Leon Edwards contre Colby Covington ou encore Wonderboy Thompson contre Shavkat Rakhmonov.

Deux combats pour le titre seront en tête d'une carte bien remplie à l'UFC 296 ce week-end, alors que les ceintures des poids welters et des poids mouches seront défendues à Las Vegas.

Evènement principal et carte complète

Dans l'événement principal, Leon Edwards mettra en jeu son titre de champion des poids welters contre l'ancien champion intérimaire Colby Covington, après avoir remporté la ceinture contre Kamaru Usman en 2022 et l'avoir conservée contre le "cauchemar nigérian" en mars dernier.

Ce combat se déroulera quelques instants après qu'Alexandre Pantoja aura défendu sa ceinture des poids mouches pour la première fois, dans un match revanche contre Brandon Royval. Pantoja, qui a remporté le titre par décision face à Brandon Moreno en juillet, a soumis Royval en 2021.

Ailleurs sur la carte, l'aspirant poids welters Shavkat Rakhmonov affrontera Stephen "Wonderboy" Thompson, tandis que la star liverpudlienne Paddy "The Baddy" Pimblett se mesurera à la légende des poids légers Tony Ferguson. Ian Machado Garry devait affronter son ex-coéquipier Vicente Luque, mais il a déclaré forfait après avoir contracté une pneumonie.

Quand aura lieu l'UFC 296 ?

L'UFC 296 aura lieu le samedi 16 décembre à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Les préliminaires précoces débuteront à 23h GMT (16h PT, 18h CT, 19h ET), et les préliminaires réguliers suivront à 1h GMT le dimanche 17 décembre (18h PT, 20h CT, 21h ET le samedi).

La carte principale est ensuite attendue à 3h GMT le dimanche (20h PT, 22h CT, 23h ET le samedi).

Où regarder l'UFC 296 ?

La carte principale de cet UFC 296 sera à suivre dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4 heures du matin sur la chaîne RMC Sport

2. Pour le streaming, connectez-vous service Rmc Sport Access.