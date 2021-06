L'UEFA interdit à l'Allemagne de s'entraîner à Wembley

Et cela fait enrager Joachim Löw, le sélectionneur de la Mannschaft.

Mardi, c'est à Wembley que l'Angleterre défiera l'Allemagne lors des huitièmes de finale de l'Euro 2021.

Mais contrairement à la tradition qui veut que les équipes effectuent un dernier entraînement dans l'enceinte du match, la veille de la rencontre, l'UEFA a interdit à l'Allemagne de le faire.

L'instance qui gère le football européen et donc cet Euro, a expliqué à la sélection allemande que la pelouse de Wembley avait été trop sollicitée depuis le début de la compétition et devait être laissée au repos afin de ne pas la dégrader.

Wembley a en effet déjà accueilli trois matches lors de la phase de groupes (Angleterre-Croatie, Angleterre-Ecosse et Tchéquie-Angleterre) et sera le théâtre de deux huitièmes de finale (Italie-Autriche ce samedi 26 juin et Angleterre-Allemagne le 29 juin), des demi-finales (6 et 7 juillet) ainsi que de la finale (le 11 juillet).

Cette interdiction n'a pas fait du tout plaisir à Joachim Löw, l'entraîneur de l'Allemagne, qui aurait souhaité que ses joueurs puissent s'imprégner de l'atmosphère de Wembley comme nous l'a confié Jens Grittner, l'attaché de presse de la sélection allemande.

La Mannschaft s'entraînera donc une dernière fois dans son camp de base à Herzogenaurach près de Nuremberg avant de prendre ensuite un vol à destination de Londres vers 18h00. Les joueurs seront hébergés au London Marriott Regents Park, un hôtel haut de gamme situé dans le nord de Londres.