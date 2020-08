UEFA, Ceferin : "Le Final 8 n'a pas dénaturé la Ligue des champions"

Le président de l'UEFA a félicité le PSG pour son parcours européen et a donné son avis sur le Final 8 ayant eu lieu à Lisbonne.

Finaliste de la pour la première fois de son histoire, le PSG a franchi un cap sur la scène européenne cette saison, neuf ans après l'arrivée des investisseurs Qataris à la tête du club de la capitale. Dans une interview accordée à L'Equipe, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a défendu l'ouverture d'esprit de l'institution européenne à l'arrivée de nouveaux investisseurs et de "nouveaux riches" comme le PSG et .

"La Ligue des champions n'exclut aucune équipe. Les nouveaux investisseurs, les plus anciens, tout le monde a sa chance. Le PSG a disputé un tournoi final fantastique. Ils ont de grands joueurs et méritent largement leurs parcours. Le PSG ou Manchester City font du bon travail. Le succès du PSG prouve qu'ils ont investi dans les bons joueurs, que le club est bien organisé et que tout le reste, tout ce qui se dit en coulisses, n'est pas très important. L'UEFA respecte tous ses clubs de la même manière", a expliqué Alexander Ceferin.

"En C1, tout le monde peut battre tout le monde"

Le président de l'UEFA est satisfait du format du "Final 8" : "Ce "Final 8" n'a pas dénaturé la Ligue des champions. Le huis clos représente un préjudice important, car l'ambiance n'est évidemment pas la même. Mais pour le reste, les dommages ne sont pas nombreux. Les quarts de finales et les demi-finales joués sur un seul match, ont donné des parties intéressantes. On a un tournoi passionnant. La crise sanitaire nous a imposé cette solution, mais finalement, les retours que nous avons sont très positifs".

Alexander Ceferin a nié la création d'une ligue fermée : "La situation est agréable lorsque vous avez un “produit” magnifique. Vous pouvez changer des choses pour le rendre encore plus grand. Mais si vous ne changez rien, il reste superbe. Mon opinion personnelle est que nous devons discuter avec les parties prenantes pour rendre nos compétitions encore plus attractives. Mais je ne sais vraiment pas dans quelle direction il faut aller. Nous déciderons d'ici à la fin de l'année ou au début de l'an prochain".

"Quatre grands clubs ont disputé les demi-finales de la Ligue des champions : le PSG, le Bayern, Leipzig et . En C1, tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a pas de grands et de petits, il y a les bons et les mauvais. Une Super Ligue européenne avec 12 ou même 24 clubs serait une compétition très ennuyeuse. Quand je discute avec les supposés grands clubs, je ne vois pas d'intérêt pour la création d'une Super Ligue. De temps en temps, l'un d'entre eux s'exprime sur ce sujet. Mais ils savent bien que la Ligue des champions est la meilleure compétition sportive au monde", a conclu le président de l'UEFA.