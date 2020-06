U19, U17, Gambardella... : le calendrier des compétitions de jeunes pour la saison 2020-21

Le calendrier des compétitions de jeunes pour la saison 2020-21 a été révélé jeudi. La finale de la Coupe Gambardella se jouera le samedi 24 avril.

On connaît les grandes lignes du calendrier de la saison 2020-21 pour les compétitions de jeunes.

Ce jeudi, les différents clubs ont pris connaissance de plusieurs dates. Le championnat national U19 débutera le weekend du 29-30 août, une semaine avant la reprise du championnat national U17 prévue le weekend du 5-6 septembre.

Les phases finales seront étalées sur trois semaines. Les quarts des championnats U17 et U19 se joueront le dimanche 23 mai 2021, les demies le samedi 29 et dimanche 30 mai. Enfin, la finale U19 sera organisée le dimanche 6 juin et la finale U17 le samedi 5 juin.

La prestigieuse Coupe Gambardella, qui n'a pu aller à son terme cette saison en raison de la pandémie de Covid-19, débutera le dimanche 13 décembre avec le 1er tour. La finale est prévue le samedi 24 avril 2021, en lever de rideau de la finale de la , au Stade de .

Notons au passage que l'équipe de France U16 aura un rassemblement dès le 17 août prochain. Une semaine plus tard, c'est l'équipe de France U17 qui se retrouvera pour son premier rassemblement de la saison du 24 au 27 août.