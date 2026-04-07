تياغو بيتارش يحطم رقم راؤول.. ونوير يعادل ميسي

Le jeune joueur du Real Madrid, Tiago Betarsh, a surpassé Raúl González, la légende du club merengue, avant le match contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Le Real Madrid reçoit son rival, le Bayern Munich, au stade Santiago Bernabéu ce mardi soir, pour le match aller des quarts de finale de la compétition continentale, le match décisif devant se jouer en Allemagne la semaine prochaine.

Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, a décidé d’aligner Betarsh d’entrée lors du match d’aujourd’hui, afin d’inscrire un record historique.

Selon le site spécialisé dans les statistiques « Squawka », Betarsh est devenu le plus jeune joueur du Real Madrid à débuter un match de quart de finale de la Ligue des champions, à l’âge de 18 ans et 247 jours, battant ainsi le record de Raúl, qui tenait depuis 1996.

Neuer rejoint une liste historique

De son côté, « Opta » a indiqué que Manuel Neuer, gardien de but du Bayern Munich, disputera son 136e match comme titulaire avec l’équipe, égalant ainsi le record de la légende Lionel Messi, ancien capitaine du FC Barcelone.

Neuer et Messi se partagent la deuxième place au classement des joueurs ayant disputé le plus de rencontres dans le onze de départ avec une même équipe dans la compétition continentale.

En tête de cette liste figure Iker Casillas, qui a joué 149 matchs comme titulaire avec le Real Madrid.

Selon le média français « Stats Foot », Neuer disputera son 69e match dans les phases à élimination directe de la Ligue des champions, égalant le record de Karim Benzema, ancien joueur du Real Madrid.

Le classement est dominé par Cristiano Ronaldo, ancien meilleur buteur du Real Madrid, avec 85 matchs.

Quant au Belge Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, il disputera son 100e match avec le géant bavarois toutes compétitions confondues, depuis le début de son mandat en juillet 2024.

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