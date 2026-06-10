Turki Al-Sheikh répond : l’Al-Ahli affrontera-t-il Messi et Ronaldo lors de la saison de Riyad ?

Le conseiller Turki Al-Sheikh, président de l’Autorité du divertissement d’Arabie saoudite, a clarifié la situation au sujet des rumeurs, circulées ces dernières heures, concernant une invitation du club égyptien Al-Ahly à prendre part à un tournoi international lors de la saison de Riyad.

Mohamed Farag Amer, ancien président du club de Smouha, avait écrit sur son compte Facebook : « Turki Al-Sheikh est en contact avec le conseil d’administration d’Al-Ahly et le capitaine Mahmoud Al-Khatib afin de confirmer l’invitation d’Al-Ahly au tournoi amical de la saison de Riyad ».

Selon lui, cette compétition rassemblerait Al-Ahly (Égypte), Al-Nassr, Al-Hilal et Inter Miami, pour un prize money total de 10 millions de dollars.

Turki Al-Sheikh a coupé court aux spéculations en réagissant d’un simple commentaire : « Ces propos sont sans fondement ! »

Al-Ahly a conclu la saison précédente sans aucun titre, terminant à la troisième place du championnat national, derrière Zamalek, champion en titre, et Pyramids, vice-champion et vainqueur de la Coupe d’Égypte.