Tunisie - Ouganda : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un fantôme qui poursuit les Aigles de Carthage depuis plus d'une décennie. Ce mardi soir (21h00) au Stade Olympique de Rabat, la Tunisie entame sa CAN 2025 avec un objectif obsédant : gagner enfin son match d'ouverture, ce qu'elle n'a plus réussi depuis 2013. Cette "malédiction inaugurale", qui a plombé les cinq dernières campagnes continentales, est le principal adversaire de Sami Trabelsi et de ses hommes. Pour l'ancien international, présent lors du mythique 6-0 infligé à l'Ouganda en 1999, la mission est claire : transformer ce blocage psychologique en force motrice pour lancer idéalement une équipe qui rêve d'ajouter une deuxième étoile à son maillot, vingt ans après le sacre de 2004.

Une armada modernisée face à ses démons

Pour y parvenir, la Tunisie s'avance avec des certitudes tactiques et un effectif modernisé qui mélange expérience et jeunesse dorée. Autour du métronome Ellyes Skhiri et de l'expérimenté Ferjani Sassi, Trabelsi a bâti un collectif capable de maîtriser la possession tout en piquant en transition grâce à la créativité retrouvée d'Hannibal Mejbri. Malgré une qualification en dents de scie, les Aigles ont affiché un visage conquérant lors des éliminatoires du Mondial. Avec une défense de fer emmenée par Talbi et Meriah, et une attaque dynamisée par Elias Saad, les Nord-Africains ont les armes techniques pour étouffer leur adversaire, à condition de ne pas se laisser paralyser par l'enjeu mental.

Getty Images

L'Ouganda : entre chaos administratif et ruse tactique

En face, l'Ouganda débarque avec le costume de l'outsider perturbé mais dangereux. De retour après six ans d'absence, les Cranes ont vécu une préparation chaotique, marquée par une grève de l'entraînement à seulement 48 heures du match pour une histoire de primes non versées. Mais attention à ne pas enterrer trop vite une équipe dirigée par le vieux briscard Paul Put. Le technicien belge, finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina Faso, sait mieux que quiconque comment souder un groupe dans l'adversité. Il misera sur un bloc compact et discipliné pour faire déjouer une Tunisie sous pression, espérant exploiter la moindre faille sur coup de pied arrêté ou en contre.

Pronostics pour le vainqueur de la CAN 2025

Un test de maturité mentale

Ce duel du groupe C est donc bien plus qu'une simple formalité statistique pour la Tunisie. C'est un test de maturité mentale face à un adversaire résilient et un passé récent encombrant. Si la logique sportive et l'historique des confrontations penchent nettement en faveur des Aigles, la "magie" cruelle de la CAN rappelle que les débuts sont souvent piégeux pour les favoris qui doutent. Pour la Tunisie, l'enjeu dépasse les trois points : il s'agit de chasser les vieux démons dès le coup d'envoi pour affirmer que cette génération est prête à aller au bout.

Sur quelle chaine suivre le match Tunisie - Ouganda

La rencontre entre la Tunisie et l'Ouganda sera à suivre ce mardi 23 décembre 2025 à partir de 21h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Tunisie - Ouganda

Africa Cup of Nations - CAN - Grp. C Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium

Le match entre la Tunisie et l'Ouganda se tient ce mardi à partir de 21h00, heure française, au Stade Olympique de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Tunisie

La Tunisie aborde son entrée en lice avec un groupe stable et des choix assumés par Sami Trabelsi, qui a largement reconduit l’ossature des rassemblements de novembre. En forme ces dernières semaines, Elias Saad arrive comme l’un des hommes forts des Aigles de Carthage, le milieu d’Augsbourg affichant quatre contributions décisives sur ses six dernières sorties en club.

Rappelés pour cette CAN, Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri figurent bien dans le groupe, mais leur rôle devrait rester secondaire dans un premier temps. Le sélectionneur s’appuie aussi sur l’expérience défensive de Yassine Meriah et Dylan Bronn, ainsi que sur les repères de Ali Maaloul et Ali Abdi, tous présents dans la délégation. La Tunisie mise sur la continuité et l’équilibre pour lancer son tournoi.

Comparatif des meilleurs sites de paris sportifs

Infos sur l'équipe d'Ouganda

L'Ouganda mise sur l’expérience pour défier la Tunisie. Le gardien emblématique Denis Onyango figure dans la liste de Paul Put et devrait logiquement débuter dans les cages des Cranes. Au milieu, Allan Okello incarne l’un des principaux espoirs offensifs ougandais et aura la responsabilité de dynamiser le jeu. L’Ouganda arrive sans alerte médicale majeure, avec l’ambition de s’appuyer sur sa solidité et son vécu pour créer la surprise.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

TUN Dernier match UGA 1 0 Nul 0 Tunisie 2 - 0 Ouganda 2 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Classement