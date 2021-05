Tulio De Melo compare le LOSC 2011 et 2021

Champion de France avec Lille il y a tout juste dix ans, le Brésilien voit le club récidiver grâce à un effectif "plus équilibré et plus solide".

Dix ans après, Lille pourrait à nouveau être champion de France dès ce dimanche, une journée avant la clôture de la Ligue 1 version 2020-2021. Un exploit totalement inattendu en début d'année... comme en 2011 lorsque la bande de Rudi Garcia avait devancé l'OM pour triompher au terme d'une campagne incroyable.

"C'est un succès inattendu. Le PSG était le grand favori, mais je pense que Lille sera champion. Ils avancent match par match et les gagnent tous, également contre les plus grands, comme nous l'avions fait: 1-0, 0-1, 2- 1...", a assuré Tuli De Melo à Marca, lui qui a vécu le sacre de l'intérieur il y a dix ans.

"Il y a certains parallèles entre ce Lille et celui d’aujourd’hui. Nous avons tous les deux commencé le championnat sans être candidats au titre. Nous venions de terminer quatrième et nous avons commencé la saison en visant la qualification en Ligue des champions. Dans les deux cas, il y a un bloc qui joue ensemble depuis des années. Nous nous connaissions bien et nous avions de nombreux automatismes."

Le Brésilien voit même une équipe mieux armée aujourd'hui, malgré la présence dans l'effectif d'Eden Hazard ou Gervinho à son époque. "Ce Lille, par contre, est plus équilibré, plus solide", détaille-t-il.

"Il a un grand gardien comme Maignan, José Fonte mène l'équipe par derrière, Botman a été un excellent ajout à la défense, Soumaré est très fort au milieu, Bamba travaille beaucoup collectivement..."

L'ancien attaquant revient également sur le secteur offensif très prolofique des Dogues de Garcia. "L'arrivée de Sow a apporté un plus. Il a marqué beaucoup de buts. Et je pense que la même chose s'est produite dans ce Lille avec les signatures de Jonathan David et Burak Yilmaz", estime-t-il encore.

"J'étais plus comme Yilmaz, un gros '9' et de référence, et Sow était plus mobile, plus comme Jonathan David. Nous nous complétions bien et eux aussi."

Les protégés de Christophe Galtier sont tous proches du but, mais doivent encore prendre quatre points lors des deux derniers matchs pour être sacrés sans dépendre des résultats du PSG. Ce dimanche, ils accueillent l'AS Saint-Etienne, avant de se rendre à Angers la semaine prochaine. En espérant faire leur retour en champions.