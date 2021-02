Tuchel : "Ziyech ? C'est ma faute, pas la sienne"

Thomas Tuchel a évoqué, en conférence de presse, le manque de temps de jeu alloué à Hakim Ziyech depuis son arrivée.

Thomas Tuchel a été sondé sur plusieurs sujets en conférence de presse ce vendredi avant le match de Premier League contre Southampton, à commencer par les blessures.

"Nous sommes très heureux que Tammy soit très, très bien, se sente très bien, et qu'il soit libre de s'entraîner aujourd'hui et si tout va bien, il fera partie de l'équipe. Thiago sera absent pour le match, il n'est pas prêt. Et il y a quelques problèmes avec le mollet de Christian Pulisic, rien de grave, il se seont juste un peu serré. Et il a eu un peu de douleur, donc il y a un grand point d'interrogation pour Christian. Kai Havertz est de retour à l'entraînement et peut nous rejoindre à Southampton."

Kepa, le portier basque des Blues, a été relancé par Tuchel récemment et ce sujet intéresse énormément les journalistes anglais.

"Eh bien, je l'ai encouragé à voir cela comme une autre opportunité et à la prendre comme un nouveau départ, et à voir les possibilités pour lui, et c'est ce qu'il a fait. Il a donc gagné son droit de jouer, gagné son droit de jouer un autre match, il a eu deux Clean Sheets, et c'est le mieux qu'un gardien puisse avoir pour sa confiance."

"Et bien sûr, nous le voyons, car tout le monde aime jouer. Et c'est important pour nous que le groupe des gardiens soit fort ensemble.", a aséné l'ancien coach du PSG.

Tuchel a aussi évoqué le cas Hakim Ziyech, qui ne joue ps beaucoup sous la férule du coach allemand. "C'est ma faute en fait, pas la sienne, ce sont mes décisions difficiles en ce moment aussi le cas pour Mason [Mount], Callum [Hudson-Odoi] et pour Christian [Pulisic] parfois dans les demi-positions où nous semblons les plus forts. C'est la même chose pour Hakim en ce moment et pour certains autres joueurs, il y avait des décisions difficiles à prendre."

"Ce n'est jamais facile mais c'est une bonne chose, nous avons la qualité pour prendre nos décisions. Il y a des décisions pour d'autres joueurs qui signifient que Hakim souffre, je peux absolument comprendre et être d'accord avec cela, donc c'est ma responsabilité et ma faute dans ce cas qu'il ne puisse pas montrer plus de son potentiel. Quand je regarde le calendrier et le rythme des prochains matchs, je peux être sûr que nous aurons besoin de tous nos joueurs. Peu importe à quel point les choses sont difficiles pour vous personnellement, je ne peux pas dire une mauvaise chose sur Hakim".