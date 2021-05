Tuchel se voit continuer à Chelsea

Le coach allemand s'estime être au bon endroit au bon moment et ne pense pas du tout à quitter Chelsea.

Thomas Tuchel espère avoir un avenir à long terme à Chelsea, lui qui n'a obtenu qu'un contrat de 18 mois lors de sa nomination en tant que successeur de Frank Lampard.

Les changements de direction étant monnaie courante dans l'ouest de Londres, les Bleus hésitaient à s'engager dans un autre accord de longue durée lorsqu'ils ont embauché l'ancien coach du Paris Saint-Germain.

Ils ont cependant obtenu une place parmi les quatre premiers de la Premier League tout en atteignant la finale de la FA Cup et de la Ligue des champions avec leur entraineur actuel et le climat de travail est devenu très paisible.

"Pour moi, oui, cela y ressemble exactement [à un club pour le long terme]", a déclaré Tuchel à CBS Sports. "Je ne veux pas m'en cacher et jouer à des jeux. J'ai l'impression d'être au bon endroit au moment parfait. Je me sens très, très bien. J'espère que c'est comme ça, mais je sais que nous devons livrer. C'est une question de timing, pas seulement des résultats parfois mais de la chimie, du moment, de l'équipe. Tout est très, très bien maintenant."

Tuchel a rendu Chelsea plus régulier depuis qu'il a pris le relais de la légende des Blues, Lampard. Son équipe est beaucoup plus solide à l'arrière, mais les efforts dans le dernier tiers restent un travail en cours. Chelsea a marqué 33 buts sous Tuchel, mais en avait marqué 47 avec Lampard.

Tuchel a confié sur ce domaine de progression: "C'est à peu près la question chaque semaine et après chaque match jusqu'à présent. C'est l'histoire dans laquelle mettre toute notre énergie pour s'améliorer. C'est peut-être la plus difficile parce qu'en fin de compte, c'est une question de conversion. Nous créons des touches dans la surface dans des domaines cruciaux, nous créons des chances avec cela, nous avons des expected goals. Nous manquons d'efficacité. Faire savoir aux joueurs et les garder confiants n'est pas si facile car les attaquants dépendent de leur succès et ils ont besoin de le ressentir. Nous y travaillons. C'est un grand défi bien sûr."