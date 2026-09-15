L'Allemand Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, a exprimé son « regret » de ne pas avoir mangé un morceau de la pelouse du stade Azteca au Mexique après la victoire palpitante face aux hôtes sur le score de (3-2) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, marqué par la météo exceptionnelle et l'atmosphère historique de la rencontre.

C'est ce qui est ressorti d'un long entretien accordé par Tuchel à l'ancien attaquant Daniel Sturridge dans un documentaire réalisé par la Fédération anglaise sous le titre « Reflections : le parcours de l'Angleterre à la Coupe du monde », prévu pour être diffusé le mercredi. Le souhait de Tuchel rejoint ainsi la célèbre habitude de la star serbe du tennis Novak Djokovic, qui tient toujours à manger un peu de la pelouse du court central londonien après avoir remporté les titres du tournoi de Wimbledon.

Tuchel est revenu sur les coulisses de ce moment en déclarant, selon le journal « The Athletic » : « J'ai envoyé un message à l'un de mes amis juste après le match, et je lui ai écrit : je regrette de ne pas avoir mangé un peu de la pelouse après la fin de la rencontre, pour garder quelque chose de ce moment et de cette histoire dans mon corps pour toujours. C'était le sentiment dominant en cet instant exceptionnel. »

L'entraîneur allemand a estimé que la rencontre face au Mexique fut l'une des étapes les plus marquantes du parcours des Three Lions au Mondial, en particulier au moment où les joueurs se sont rassemblés autour du capitaine Jordan Henderson lorsqu'il a été victime d'une fracture du poignet pendant la célébration, ce qui a mis fin à son parcours dans le tournoi.

Tuchel a décrit cette scène émouvante en déclarant : « Ce match a réuni tout ce que l'on peut espérer voir dans le football. Si vous avez besoin d'une preuve à quel point ces joueurs sont soudés et de la force de leur lien, ce serait ce moment où Jordan Henderson est tombé et a été victime d'une fracture du bras. En une seconde, tout le monde a cessé de célébrer et chaque joueur s'est rassemblé pour le protéger et lui témoigner toute sa compassion. C'était une situation vraiment particulière. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Tuchel a abordé son évaluation du parcours anglais au Mondial, qui s'est terminé par la défaite face à l'Argentine en demi-finale avant de décrocher la médaille de bronze dans la ville de Miami le 18 juillet dernier, affirmant, lors de sa première apparition médiatique depuis son retour en Angleterre, que le progrès actuel constitue une excellente « pierre angulaire » pour la préparation du Championnat d'Europe des nations « Euro 2028 ».

Tuchel a ajouté au sujet de la prochaine étape : « Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec ces joueurs, et enthousiaste à l'idée de convoquer de nouveaux éléments jeunes pour qu'ils apprennent au sein du stage. Je pense que nous nous sommes rapprochés d'un pas supplémentaire du sommet, et nous y étions déjà. Il a été très difficile de préparer la Coupe du monde aux États-Unis, mais il est possible de se préparer plus solidement pour l'Euro, et nous mettrons à profit le premier niveau de la Ligue des nations pour nous préparer. »

Le sélectionneur de l'Angleterre a conclu ses propos en fixant les prochains objectifs : « L'objectif est de disputer 10 autres matches solides. Aux États-Unis, nous avons joué 10 matches, remporté 8 victoires, un seul match nul et une seule défaite douloureuse, mais c'est quelque chose sur lequel nous pouvons bâtir. Tout le monde a le droit de garder la tête haute et d'avancer avec courage et positivité vers les prochains défis, et nous nous concentrons maintenant sur nos quatre rencontres en Ligue des nations. »

Il est à noter que la sélection anglaise se prépare à faire son retour dans les compétitions officielles avec une rencontre très attendue face au champion du monde, la sélection de l'Espagne, le 26 septembre en cours, dans le cadre des matches de la phase de groupes de la Ligue des nations.