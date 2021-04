Tuchel reste prudent avec Kanté

Le coach de Chelsea ne veut surtout pas se presser avec N’Golo Kanté, qui vient de retrouver le chemin des terrains.

Il y a une semaine, N’Golo Kanté a effectué son retour à la compétition avec Chelsea. C’était lors du match de Ligue des Champions contre Porto. Il a signé une courte apparition, et il en a enchainé une autre samedi en championnat contre Crystal Palace. Le Français retrouve ses sensations et son entraineur est le premier à s’en féliciter. En même temps, il essaye de ne pas brûler les étapes avec son Frenchie.

« J'étais incroyablement heureux quand il est venu avec nous la semaine dernière parce que je ne m'y attendais pas, mais ensuite il a démarré comme remplaçant contre Palace. Il était assez confiant pour revenir plus tôt, pour nous aider dans les 15 dernières minutes contre Palace », a souligné Thomas Tuchel.

Face aux Eagles, l’ancien coach du PSG n’a pas voulu prendre trop de risques avec son champion du monde et il a expliqué pourquoi : « L’inconvénient dans cette situation c'est qu'il a perdu un peu de sommeil après les soucis dus au déplacement, moins de travail à l'entraînement, et c’est pourquoi il a commencé sur le banc et n’a joué que 20 minutes, le lendemain. Il a souffert de ne pas s’entrainer comme il le fait d’habitude ».

« Difficile d’imaginer notre jeu sans N’Golo »

Tuchel n’a pas dit ce qu’il comptait remettre l’ancien caennais dans le onze pour le duel retour face à Porto, mardi soir. « Nous avons décidé de le ménager contre Palace mais honnêtement, la décision que je prendrai demain matin dépendra de ce que je verrais à l'entraînement. Nous regarderons aussi les autres et ce qu'ils ressentent. »

Le technicien allemand a conclu en indiquant qu’il faudra être très prudent avec Kanté vu l’importance qu’il a au sein de l’équipe, mais aussi les échéances qui se profilent. « Normalement, il est difficile d'imaginer notre jeu sans N’Golo mais en même temps, nous devons vraiment être absolument prudents avec lui et sa situation. C'est peut-être une question pour demain, voulons-nous qu'il commence ou termine le match pour nous. »

Cette saison, toutes compétitions confondues, Kanté a disputé 38 des 46 matches de son équipe, dont 25 comme titulaire. Il n’a pas encore marqué de but, mais s’est offert 3 passes décisives. Son dernier match plein remonte au 17 mars dernier contre l’Atlético.