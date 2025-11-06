Tuchel prend une grosse décision sur Bellingham !

La superstar du Real Madrid avait été étonnamment écartée de la sélection anglaise en octobre, après sa convalescence suite à une opération de l'épaule et son retour à la compétition en club. Il devrait participer aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026 contre la Serbie et l'Albanie.

La décision de Tuchel de se passer de Bellingham pour ces rencontres, qui ont permis à l'Angleterre de se qualifier pour la Coupe du Monde l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avait suscité des interrogations. Le technicien allemand avait préféré maintenir sa confiance aux joueurs qui avaient réalisé de belles performances en septembre.

Tuchel avait justifié l'absence de Bellingham par un manque de rythme après plusieurs semaines d'inactivité. Le milieu de terrain de 22 ans n'a plus porté le maillot national depuis juin, et son sélectionneur avait même révélé que sa mère trouvait certains de ses comportements sur le terrain « répugnants ».

L'avertissement de Tuchel à l'équipe d'Angleterre concernant les « joueurs les plus talentueux »

Suite à ces propos, des questions ont été soulevées quant à l'intégrité de Bellingham, Tuchel souhaitant instaurer une cohésion au sein de l'équipe avant la conquête de la Coupe du Monde. Il a déclaré : « Nous ne recrutons pas les joueurs les plus talentueux, nous essayons de construire une équipe. Ce sont les équipes qui gagnent les trophées, personne d'autre.

« C'est ainsi que fonctionne le football international. Mais ce que vous me rétorquez ne correspond pas à mes propos. Vous semblez penser que Tuchel insinue que les joueurs qui ne sont pas dans l'équipe ne peuvent pas construire une équipe. Ce n'est pas le cas. Nous avons construit une équipe avec les joueurs disponibles et ils ont si bien performé que nous réitérons l'expérience avec eux. Personne n'a dit que nous ne pouvions pas faire de même avec eux. Voire mieux, ou au même niveau, avec les autres. »

« Pour l'instant, nous maintenons notre choix, et notre décision radicale est de ne pas sélectionner les joueurs les plus talentueux. Nous sélectionnons ceux qui ont la cohésion et l'esprit d'équipe nécessaires pour être la meilleure équipe possible. Car nous devons arriver en tant que meilleure équipe. Nous aborderons la Coupe du Monde en tant qu'outsiders, car nous ne l'avons pas gagnée depuis des décennies, et nous affronterons des équipes qui l'ont remportée à plusieurs reprises durant cette période. Nous devons donc arriver en équipe, sinon nous n'aurons aucune chance. »

L'ancien international anglais réagit aux questions sur le caractère de Bellingham.

The Athletic rapporte que Bellingham aura l'occasion de faire ses preuves lorsque Tuchel annoncera sa nouvelle liste de l'équipe d'Angleterre vendredi. Il brille ces derniers temps avec le Real Madrid, avec trois buts inscrits lors de ses quatre dernières apparitions, et aura l'opportunité d'ajouter une sélection à son total de 43 sélections en équipe nationale.

Danny Murphy sera parmi ceux qui se réjouiront du retour de Bellingham en sélection. L'ancien milieu de terrain anglais avait déclaré à GOAL après sa mise à l'écart en octobre : « Je trouve les rumeurs concernant son caractère et ses prétendus problèmes un peu étranges. Quand je regarde l'Angleterre – et je les ai beaucoup regardés en tournoi, en l'observant attentivement –, je peux vous dire que c'est de loin le joueur le plus charismatique sur le terrain. Il est capable de créer des moments décisifs, de prendre le match en main et de se donner à fond.

« Si vous aviez onze joueurs comme Jude Bellingham, vous gagneriez la plupart des tournois. Ce côté discret, qui ne parle pas à la presse, ne donne pas d'interviews, évite les jurons occasionnels, les coups de gueule ou ce que certains appelleraient de l'arrogance, c'est ce qui forge le joueur sur le terrain. Ce ne sont que des rumeurs, car beaucoup de retours des joueurs – Jordan Henderson a récemment dit à quel point il l'apprécie et quel homme formidable il est – sont, à mon avis, exagérés. »

« D'un point de vue footballistique, nous avons bien plus de chances de gagner la Coupe du Monde s'il est dans l'équipe. Je ne parle pas seulement de la sélection, mais bien de l'équipe première. C'est un talent phénoménal. Nous devrions tous – consultants, supporters, presse – le soutenir, l'applaudir et être reconnaissants de l'avoir dans notre effectif, au lieu de le dénigrer car il est notre meilleur joueur. Il est celui qui fait basculer un match. C'est celui qui peut faire la différence. C'est un joueur exceptionnel.

« Je ne reproche pas à Tuchel de ne pas l'avoir rappelé cette fois-ci, car il n'a joué que quelques minutes avec le Real Madrid. Je le comprends et je n'y vois pas de problème. Ce n'est pas une décision importante. Nous avons deux matchs à gagner facilement – laissons-le se remettre en forme, le laisser retrouver son meilleur niveau. Je serais absolument sidéré s'il n'était pas titulaire dans le onze de départ de Tuchel pour la Coupe du Monde, même s'il est en forme. »