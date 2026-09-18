Tuchel offre une nouvelle chance à de grands noms avec l’Angleterre

Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold font leur retour en sélection anglaise, comme l’a annoncé le sélectionneur Thomas Tuchel. L’Angleterre entamera son aventure en Ligue des nations le 26 septembre, avec le champion du monde espagnol comme premier adversaire. La Tchéquie (2x) et la Croatie suivront ensuite.

Alexander-Arnold a joué pour la dernière fois avec l’Angleterre en juin 2025 et était absent de la Coupe du monde l’été dernier. Palmer a disputé ses dernières minutes dans l’équipe de Tuchel en mars de cette année.

L’absence d’Alexander-Arnold à la Coupe du monde a suscité la polémique, surtout parce que Tino Livramento et Reece James se sont blessés. Ezri Konsa et Jarell Quansah, tous deux défenseurs centraux, ont ainsi dû être décalés au poste de latéral droit.

Tuchel se passe de Phil Foden, Jordan Henderson et Ollie Watkins, parti en Saudi Pro League. L’ancien défenseur du PSV Jarrad Branthwaite a également été convoqué, lui dont la seule sélection à ce jour remonte à juin 2024. Le grand espoir de Liverpool Rio Ngumoha a lui aussi reçu une convocation.

Le sélectionneur de l’Angleterre a convoqué 27 joueurs pour cette période internationale. Au final, la liste devra être réduite à 23 joueurs.

Sélection complète de l’Angleterre

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)

Défense : Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Gúehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Milieu : Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth)

Attaque : Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (FC Barcelone), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).