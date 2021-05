Tuchel n'a "pas de sentiments de revanche envers le PSG"

L'entraineur de Chelsea avoue ne pas avoir de rancœur envers le PSG. Sa qualification pour la finale de C1, il cherche surtout à la savourer.

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, ne veut pas considérer la qualification pour la finale de la Ligue des Champions comme une revanche contre son ancien club du PSG, lequel a été éliminé en demi-finale de l'épreuve.

Tuchel a atteint la finale pour la deuxième fois consécutive, après avoir guidé le PSG au même stade la saison dernière avant de perdre contre le Bayern Munich. Le coach allemand a ensuite été limogé par le club français en décembre. Au bout de quelques jours de repos, il a pu rebondir chez les Blues.

Alors que la nouvelle équipe de Tuchel a atteint la finale de l'épreuve reine en écartant le Real Madrid, le PSG, de son côté, a été éliminé par Manchester City au même stade. Le technicien de 47 ans n'a cependant pas l'impression de se venger du PSG et se dit simplement heureux d'être allé aussi loin.

"Non, je n'ai pas ces sentiments en moi. C'est bien sûr très satisfaisant sur le plan personnel d'être à nouveau en finale, mais pas à cause de ce qui s'est passé en décembre", a-t-il déclaré aux journalistes lorsqu'on lui a demandé s'il tirait une satisfaction supplémentaire de la sortie de route du PSG.

"On mérite d'être là où nous sommes"

"Je suis absolument reconnaissant d'arriver à nouveau en finale de la Ligue des champions parce que c'est énorme. Je suis reconnaissant d'avoir la chance de travailler dans le football en général et à ce genre de niveau, et très reconnaissant pour les gens autour de moi qui me poussent, me manifestent leur confiance, et qui m'aident à relever le défi à Chelsea et ce dès le premier jour", a-t-il poursuivi.

"Arriver avec ce club et cette équipe à Istanbul est une énorme récompense pour moi personnellement, mais il n'y a pas de sentiments comme je l'ai dit d'une vengeance ou d'une satisfaction supplémentaire que le PSG ne soit pas là. Je suis là et je n'ai pas ce genre de considérations. C'est toujours un effort d'équipe et nous essayons comme n'importe quelle équipe pour avoir le plus grand succès. Cela me semble tout à fait juste qu'on soit là où nous en sommes actuellement, et c'est ce que j'apprécie. Alors continuons comme ça, j'essaie de faire ressortir le meilleur de moi-même chaque jour. Nous avons deux grandes finales maintenant, et trois grands matches en championnat", a conclu Tuchel.

Chelsea et City disputeront la finale à Istanbul le 29 mai, mais les deux équipes s'affronteront déjà une première fois samedi lors de leur opposition en Premier League.

Chelsea accueillera ensuite Arsenal à Stamford Bridge quatre jours plus tard avant de se concentrer sur l'affrontement final de la FA Cup face à Leicester le 15 mai.

Ils affronteront à nouveau les Foxes en Premier League puis concluront la campagne nationale un match à l'extérieur contre Aston Villa. Ça sera juste avant la finale de la Ligue des champions.