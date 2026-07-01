Tuchel : « La rencontre face au Congo s’apparente aux affiches de la FA Cup ! »

Thomas Tuchel, sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, a salué le rôle décisif joué par Harry Kane dans la qualification des « Three Lions » aux dépens de la République démocratique du Congo pour la Coupe du monde 2026, soulignant que l’attaquant de l’équipe prouvait toujours sa valeur lors des grands rendez-vous.

L’entraîneur allemand a également prévenu que le huitième de finale contre le Mexique s’annonce difficile, estimant que jouer sur le terrain des hôtes leur donnera un net avantage.

Menés au score mercredi soir face à la République démocratique du Congo, les Three Lions ont renversé la vapeur pour s’imposer 2-1 et valider leur billet pour le match face aux Mexicains, programmé lundi matin.

Voici ce que nous attendons de Harry Kane

S’adressant à la BBC au sujet de Harry Kane, auteur des deux buts de son équipe, Tuchel a déclaré : « C’est exactement ce que nous attendons de lui, et je pense qu’il en attend autant de lui-même. Dans les matchs difficiles et serrés, le rôle d’Harry est de faire la différence, et c’est ce que fait un joueur de très haut niveau. »

Il a également salué le travail des remplaçants, insistant sur l’esprit de corps qui anime le groupe : « Comme je l’ai dit tout au long de la compétition, l’énergie et la cohésion de l’équipe sont à leur apogée. Tout le monde est pleinement conscient de l’étape que nous avons franchie et de ce qu’il faut pour avancer. »

Il conclut : « Je pense que chaque joueur se sent très à l’aise, qu’il soit titulaire ou qu’il entre en jeu en fin de match, grâce à l’ambiance que les joueurs créent entre eux. »

À lire également :

Vidéo : Harry Kane dépasse Pelé… et égale Gerd Müller à deux reprises

Nous n’avons jamais envisagé la défaite.

Tuchel a souligné qu’à aucun moment il n’avait eu l’impression que son équipe allait perdre espoir, malgré son retard au score.

Il a déclaré : « C’est facile à dire après le match, mais il n’y avait pas de place pour le doute. La rencontre était extrêmement difficile, et cette équipe n’a jamais accepté l’idée de la défaite ; c’est ce qui m’a le plus impressionné. »

Il a poursuivi : « Je n’ai ressenti aucun doute chez les joueurs, j’ai plutôt senti qu’ils faisaient ce qu’ils devaient faire. Ils ont fait preuve d’une grande force de caractère et se sont à nouveau montrés totalement engagés. »

L’entraîneur allemand a toutefois reconnu que le début de match n’avait pas été parfait, ajoutant : « Ça a été difficile parce que nous avons encaissé le premier but et que nous n’avons pas réussi à exercer la pression nécessaire pendant les 20 premières minutes. L’engagement était présent tout au long du match, mais pendant les trois derniers quarts de la rencontre, nous avons été excellents. »

Il a ajouté : « J’ai senti la confiance des joueurs, et c’était le signe le plus important pour moi. Nous avons créé beaucoup d’occasions, il y a peut-être eu un penalty, peut-être pas, et le gardien adverse a repoussé plusieurs tentatives. Ils parvenaient à contrer notre jeu, mais après avoir marqué le but égalisateur, la dynamique a basculé en notre faveur, la confiance des joueurs s’est renforcée et nous avons renversé la vapeur. Bravo. »

Les matchs de la FA Cup

Tuchel a comparé la difficulté de la rencontre à l’ambiance des matchs de la FA Cup : « À certains moments, j’ai vraiment ressenti l’esprit de cette compétition. Si je devais comparer, cela ressemble aux déplacements de janvier ou février en FA Cup, où tout se complique. »

Il conclut : « Dans de telles circonstances, il faut garder confiance, montrer du caractère et ne jamais abdiquer. L’équipe mérite d’être félicitée car elle a appliqué ces principes à la lettre et a renversé la vapeur. C’est une victoire méritée, même si elle s’est fait attendre. »

Je me moque des comparaisons avec la France et l’Argentine.

Tuchel a également répondu aux comparaisons selon lesquelles l’Angleterre n’aurait pas affiché le même niveau que la France ou l’Argentine dans ce tournoi.

Il a déclaré : « Je me fiche de ce que les gens disent. Lorsque viendra le moment d’affronter ces deux équipes, ce seront elles les favorites, tandis que nous serons les outsiders, et cette situation nous convient parfaitement. »

Le match contre le Mexique

Interrogé sur le match à venir face au Mexique à Mexico, le sélectionneur anglais a assumé la difficulté de la tâche : « Je ne suis pas sûr que nous soyons tout à fait prêts, car le Mexique dispose d’un avantage considérable. Ils jouent là-bas depuis le début du tournoi et se sont acclimatés à l’altitude, alors que nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour nous adapter à ces conditions. »

Il a ajouté : « C’est un avantage considérable pour eux, et je ne sais pas s’il y aura d’autres défis à relever. Je ne suis pas sûr que le voyage soit facile, ni que nous puissions bien dormir, ni même qu’il n’y ait pas de bruit à l’extérieur de l’hôtel. »

Il a conclu ses propos dans un esprit combatif en déclarant : « Peu importe, que tous ces défis se présentent. Ce sera un match magnifique et extrêmement passionnant. Il y aura beaucoup d’obstacles, mais cette équipe sera prête quelles que soient les circonstances. »