Tuchel impose une mesure stricte aux joueurs anglais après la « catastrophe Henderson »

La joie de la victoire contre le Mexique a tourné au cauchemar pour l’équipe d’Angleterre : un simple instant de célébration a coûté à son capitaine, Jordan Henderson, le reste de la Coupe du monde 2026, contraignant l’entraîneur Thomas Tuchel à prendre une décision ferme.

Les « Trois Lions » ont essuyé un coup dur après leur victoire palpitante 3-2 contre le Mexique, lorsque le milieu de terrain chevronné Henderson (36 ans) a tenté de sauter par-dessus les panneaux publicitaires pour partager la joie des supporters, avant de tomber au sol et de se blesser gravement au poignet.

Une célébration qui s’est transformée en quelques secondes en un transfert en ambulance vers un hôpital de Mexico, où le milieu de terrain va subir une opération chirurgicale qui l’écartera des terrains jusqu’à la fin du tournoi.

Thomas Tuchel a confié à la BBC : « Jordan est simplement tombé et s’est blessé au poignet ; la blessure semble très grave pour la suite de sa carrière. »

Selon la BBC, cet incident rare a poussé Tuchel à réagir aussitôt : il a interdit à ses joueurs de sauter par-dessus les panneaux publicitaires lors des célébrations, pour éviter que ne se reproduise ce que le staff médical a qualifié de « catastrophe évitable ».

Le milieu de terrain a passé la nuit à l’hôpital, accompagné d’un membre du staff médical, tandis que la délégation britannique regagnait son camp de base à Kansas City. En définitive, les Three Lions perdent l’un de leurs joueurs les plus expérimentés dans le vestiaire, une leçon qui devrait inciter les footballeurs à réfléchir à deux fois avant de grimper sur un panneau publicitaire à l’avenir.