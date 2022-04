Après cet échange gouleux, Thomas Tuchel a compati avec le supporter.

Le défenseur espagnol a marqué le deuxième but égalisateur de Chelsea, avant que les Blues ne s'inclinent 4-2 et subissent une troisième défaite consécutive à domicile. Cette victoire a permis aux Gunners de revenir à égalité avec Tottenham Hotspur en quatrième position, et ils ne sont plus qu'à cinq points des Blues.

"Je n'y ai pas participé. Je l'ai vu, mais, honnêtement, je peux aussi comprendre le fan", a déclaré Tuchel lorsqu'il a été interrogé sur l'incident d'Azpilicueta. "C'était un match totalement sauvage et ouvert en première mi-temps, déjà à 2-2 après que nous soyons revenus deux fois."

Les erreurs de Chelsea

En ce qui concerne le jeu et le résultat dans son ensemble, Tuchel a de nouveau été déçu par ce qu'il a vu de son équipe, déplorant les erreurs commises alors que leur mauvaise série à domicile continue.

"Nous avons fait un bon début mais nous avons à nouveau donné le premier but, ce qui est impossible de faire ces choses dans des matchs consécutifs", a déclaré Tuchel. "Mais nous sommes en train de le faire.

"Nous sommes revenus deux fois et nous en avons marqué deux autres en deuxième mi-temps, malheureusement pour le mauvais côté. C'est un niveau d'erreurs, le nombre d'erreurs dans des matchs consécutifs ici à la maison, c'est impossible à ce genre de niveau. On ne voit pas ça. C'est tout simplement impossible, mais c'est ce que nous faisons en ce moment et vous ne pouvez pas gagner des matchs de football comme ça. "