Tuchel expulsé d'Angleterre ? La grosse humiliation

L'ancien entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, risque d'être expulsé du Royaume-Uni.

Thomas Tuchel a été remplacé par Graham Potter à Chelsea au début du mois.

Et pour aggraver les choses pour Tuchel, il pourrait être expulsé du pays également en raison des règles du Brexit, rapporte le Telegraph.

On pense que l'homme de 49 ans ne peut rester que 90 jours maximum après son licenciement, car il est arrivé avec un visa d'approbation de l'organe directeur post-Brexit.

Cependant, il n'y a pas eu de confirmation officielle de la part des parties concernées.

Les pourparlers sont en cours et Tuchel serait "heureux et à l'aise" au Royaume-Uni, et il évalue toujours ses options.

Il a même été aperçu souriant à Londres mercredi.