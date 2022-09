Tuchel exprime sa peine après son limogeage de Chelsea

Thomas Tuchel s’est dit très touché par son licenciement récent du club londonien de Chelsea.

Thomas Tuchel est sorti de son silence, quelques jours après son licenciement de Chelsea. L'Allemand a fait part de sa douleur et indiqué avoir écrit son message d’adieu "plusieurs années" plus tôt qu'il ne l'avait espéré.

Tuchel, 49 ans, a été licencié mercredi matin, quelques heures après la défaite 1-0 de son équipe contre le Dinamo Zagreb en Ligue des champions. Il a supplié les nouveaux propriétaires de le garder et de lui donner plus de temps lors d'une brève réunion de dix minutes, mais Boehly et son équipe avaient déjà pris leur décision.

Tuchel "dévasté" par le choix de ses anciens dirigeants

Tuchel, qui recevra des indemnités de 15 millions d’euros un an seulement après avoir remporté la Coupe d'Europe, a déclaré : "C'est l'une des déclarations les plus difficiles que j'aie jamais eu à écrire - et c'est une déclaration que j'espérais ne pas avoir à faire pendant de nombreuses années. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea".

"C'est un club où je me sentais chez moi, tant sur le plan professionnel que personnel. Merci beaucoup à tout le personnel, aux joueurs et aux supporters de m'avoir fait sentir le bienvenu dès le début", a-t-il ajouté.

L’ancien coach du PSG n’oublie pas non plus les bons moments qu’il a vécus du côté de Stamford Bridge : « La fierté et la joie que j'ai ressenties en aidant l'équipe à remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Je suis honoré d'avoir fait partie de l'histoire de ce club et quoi que l'avenir me réserve, les souvenirs des 18 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur."

Chelsea n'a pas perdu de temps pour remplacer Tuchel puisqu'ils sont allés chercher Graham Potter à Brighton. Ce dernier a signé un contrat de cinq ans d'une valeur de 10 millions de livres sterling par saison à Stamford Bridge et est considéré comme l'homme qui dirigera l'ère Boehly sur le long terme grâce à ses tactiques fines et à sa gestion d’hommes impressionnante.