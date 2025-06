Tuchel expose Bellingham ! "Il est trop"

Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a la réputation d'être franc et n'a pas hésité à évoquer l'attitude de Jude Bellingham.

La superstar du Real Madrid a affiché une certaine frustration cette saison en Espagne et a subi de plus en plus de critiques suite à ses plaintes, tant auprès des arbitres que de ses coéquipiers.

L'engagement et la soif de victoire de Bellingham ont sans aucun doute été deux des qualités qui ont conquis le public du Santiago Bernabéu dès le début. Cependant, son manque de discipline a posé de plus en plus de problèmes la saison dernière, lui permettant même de manquer quatre matchs sur cinq à un moment crucial de la saison pour cause de suspension. Au total, il a reçu 11 cartons jaunes et deux cartons rouges, et il a été expulsé deux fois pour contestation. L'ancien entraîneur Carlo Ancelotti a eu des échanges avec Bellingham à ce sujet.

La mère de Tuchel serait « dégoûtée » par le comportement de Bellingham

Dans une interview accordée après la récente victoire de l'Angleterre contre Andorre (1-0) et sa défaite contre le Sénégal (1-3), le sélectionneur de l'équipe nationale, Thomas Tuchel, a admis que le comportement de Bellingham avait parfois été excessif.

« Je vois que cela peut susciter des émotions contradictoires. Je le constate chez mes parents, chez ma mère, qui a parfois du mal à voir le garçon gentil, instruit et bien élevé que je vois, et son sourire », a déclaré Tuchel à talkSPORT à propos de Bellingham, cité par Sky Sports.

« S'il sourit, il conquiert tout le monde. Mais parfois, on perçoit la rage, la faim, la rage et l'ardeur, et cela se manifeste d'une manière qui peut être un peu répugnante, par exemple pour ma mère, lorsqu'elle est assise devant la télévision. Je le vois. »

Bellingham sera en action lors de la Coupe du Monde des Clubs.

Tuchel a tenu à préserver son agressivité, qui peut être positive pour son jeu, mais a concédé que cela peut parfois avoir un impact négatif sur ses coéquipiers.

« Je pense qu'il a un petit quelque chose. Il apporte un côté explosif, que nous apprécions et qui est nécessaire si nous voulons réussir. Oui, il faut le canaliser. Cet élan doit être dirigé vers l'adversaire, vers notre objectif, et non pas pour intimider les coéquipiers ou être trop agressif envers eux. Coéquipiers ou arbitres, mais envers les adversaires, oui, et toujours vers la solution, c'est-à-dire la victoire. Et nous y travaillons. »

« Il a la fougue et je ne veux pas la ternir. Il devrait jouer avec cette fougue, c'est sa force. Mais cette fougue s'accompagne aussi de qualités qui peuvent vous intimider, peut-être même en tant que coéquipier. » On voit parfois une explosion de colère envers les arbitres et de la colère dans son jeu. S'il parvient à canaliser cela de la bonne manière et que nous pouvons l'aider, alors il a assurément ce qu'il faut et un atout rare.

Pendant ce temps, le débat a été intense dans la capitale espagnole quant à son futur poste la saison prochaine. Le nouvel entraîneur Xabi Alonso a suggéré qu'il pourrait jouer plus bas, ou « plus efficacement », et Tuchel le voit toujours jouer plus près des attaquants.

« De l'extérieur, j'ai longtemps pensé qu'il pourrait être un numéro 6/8, puis il a réalisé une saison incroyable où il a joué comme un faux neuf pour le Real Madrid, marquant sans cesse et se créant des occasions. »

« Je vois toujours cette soif. Cette détermination à marquer, à y inscrire son nom, ce qui est une bonne chose. Mais je vois cela comme je ne vois habituellement que chez les attaquants. » Je pense qu’en ce moment, il est plus un numéro 8/numéro 10 qu’un numéro 6/numéro 8. Peut-être un numéro 10.