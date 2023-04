Tuchel et Potter ont ruiné Chelsea ! Les chiffres fous

Depuis que Todd Boehly est à la tête de Chelsea, il a déjà licencié deux managers permanents.

Après sa défaite 2-0 à domicile face à Aston Villa, Chelsea a été contraint de prendre des mesures. Les six mois passés par Graham Potter à la tête de l'équipe première ont été désastreux et il y a fort à parier que les Blues ne joueront pas la Ligue des champions la saison prochaine, à moins qu'ils ne remportent la compétition cette année.

En effet, Potter est parti alors que Chelsea se traînait à la 11e place, derrière Fulham, le nouveau promu, et à 12 points du quatuor de tête. La décision de le licencier n'a finalement pas été surprenante, mais elle montre une fois de plus le gâchis que Boehly a créé à Chelsea.

Plus tôt dans la saison, l'Américain a supervisé le limogeage de Thomas Tuchel, un entraîneur relativement populaire et performant, ce qui semble être une décision désastreuse avec le recul. Aujourd'hui, les détails financiers des mésaventures managériales de Chelsea ont été révélés.

Combien Chelsea a-t-il dépensé pour ses entraîneurs ?

Selon le Daily Mail, le licenciement de Thomas Tuchel a obligé Chelsea à lui verser une indemnité de l'ordre de 11 millions d'euros. De plus, le remplacement de l'Allemand par Potter, alors sous contrat avec Brighton, a coûté 25 millions d'euros au club.

Au cours de son mandat, Potter aurait gagné environ 8 millions d'euros, tandis que son licenciement a nécessité une indemnité de départ de 15 millions d'euros. En résumé, la décision impulsive de licencier Tuchel a entraîné des dépenses considérables d'au moins 59 millions d'euros - et aujourd'hui, Chelsea n'a même pas d'entraîneur.

Sans revenus significatifs générés par les ventes de joueurs et la Ligue des champions, Chelsea pourrait avoir du mal à respecter les règles financières de la Premier League la saison prochaine, étant donné qu'il a dépensé plus de 600 millions d'euros en transferts, en plus de ses frais d'entraînement.