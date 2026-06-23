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England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tuchel effectue deux modifications dans le onze de départ de l'Angleterre pour affronter le Ghana

Angleterre vs Ghana
Angleterre
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Coupe du monde
T. Tuchel
Angleterre
Ghana
É.-U.
Allemagne

L'entraîneur allemand maintient le dispositif offensif des « Trois Lions »

L’Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, a effectué deux modifications dans le onze des « Three Lions » pour affronter le Ghana ce mardi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le technicien allemand a ainsi aligné Mark Joyhi en tant que titulaire au poste de défenseur central, en remplacement de John Stones, auteur d’une première sortie réussie contre la Croatie (victoire 4-2).

Il a également confié le poste d’arrière gauche à Jed Spence, préférant le titulariser plutôt que Nico O’Reilly, aligné contre la Croatie.

Le reste de la composition demeure inchangé :

Gardien : Pickford.

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Angleterre crest
Angleterre
ANG
Ghana crest
Ghana
GHA

Défense : James, Joo-hye, Konsa, Spence.

Milieu de terrain : Rice, Anderson, Bellingham.

Attaque : Gordon, Madueke, Kane.

De son côté, le sélectionneur portugais du Ghana, Carlos Queiroz, a également annoncé son équipe pour défier l’Angleterre, après sa victoire initiale face au Panama (1-0).

Voici la composition complète de l'équipe :

Gardien : Asari.

Défense : Sinaya, Adjité, Oboko, Mensah.

Milieu de terrain : Partey, Sebo, Yerenki.

Attaque : Joseph Paintsil, Iñaki Williams, Jordan Ayew.

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