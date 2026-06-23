Tuchel effectue deux modifications dans le onze de départ de l'Angleterre pour affronter le Ghana

L’Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, a effectué deux modifications dans le onze des « Three Lions » pour affronter le Ghana ce mardi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le technicien allemand a ainsi aligné Mark Joyhi en tant que titulaire au poste de défenseur central, en remplacement de John Stones, auteur d’une première sortie réussie contre la Croatie (victoire 4-2).

Il a également confié le poste d’arrière gauche à Jed Spence, préférant le titulariser plutôt que Nico O’Reilly, aligné contre la Croatie.

Le reste de la composition demeure inchangé :

Gardien : Pickford.

Défense : James, Joo-hye, Konsa, Spence.

Milieu de terrain : Rice, Anderson, Bellingham.

Attaque : Gordon, Madueke, Kane.

De son côté, le sélectionneur portugais du Ghana, Carlos Queiroz, a également annoncé son équipe pour défier l’Angleterre, après sa victoire initiale face au Panama (1-0).

Voici la composition complète de l'équipe :

Gardien : Asari.

Défense : Sinaya, Adjité, Oboko, Mensah.

Milieu de terrain : Partey, Sebo, Yerenki.

Attaque : Joseph Paintsil, Iñaki Williams, Jordan Ayew.