Tuchel effectue deux modifications dans le onze de départ de l'Angleterre pour affronter le Ghana

L’Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, a effectué deux modifications dans le onze des « Three Lions » pour affronter le Ghana ce mardi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.
Le technicien allemand a ainsi aligné Mark Joyhi en tant que titulaire au poste de défenseur central, en remplacement de John Stones, auteur d’une première sortie réussie contre la Croatie (victoire 4-2).
Il a également confié le poste d’arrière gauche à Jed Spence, préférant le titulariser plutôt que Nico O’Reilly, aligné contre la Croatie.
Le reste de la composition demeure inchangé :
Gardien : Pickford.
Défense : James, Joo-hye, Konsa, Spence.
Milieu de terrain : Rice, Anderson, Bellingham.
Attaque : Gordon, Madueke, Kane.
De son côté, le sélectionneur portugais du Ghana, Carlos Queiroz, a également annoncé son équipe pour défier l’Angleterre, après sa victoire initiale face au Panama (1-0).
Voici la composition complète de l'équipe :
Gardien : Asari.
Défense : Sinaya, Adjité, Oboko, Mensah.
Milieu de terrain : Partey, Sebo, Yerenki.
Attaque : Joseph Paintsil, Iñaki Williams, Jordan Ayew.